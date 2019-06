Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 30 giugno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ROMA, MANOLAS AL NAPOLI E IN GIALLOROSSO ARRIVA DIAWARA. JUVENTUS, ECCO RABIOT. INTER, OGGI LE VISITE DI LAZARO. UDINESE, VICINO NESTOROVSKI. FERRERO VUOLE IL PALERMO -

Attraverso il proprio profilo Twitter, la Roma ha comunicato la cessione di Kostas Manolas. Il greco si accasa al Napoli a titolo definitivo. Il club giallorosso ringrazia il calciatore per questi cinque anni in giallorosso.

Questa la nota ufficiale diffusa invece dal club sul proprio sito: "L’AS Roma rende noto di aver sottoscritto con il Napoli l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Kostas Manolas.Il calciatore greco si trasferirà a fronte di un corrispettivo fisso di 36 milioni di euro. Manolas, arrivato nella Capitale nell’estate del 2014, ha totalizzato in giallorosso 206 presenze segnando 8 reti. Il Club augura a Kostas le migliori fortune per il futuro". Alla Roma, dagli azzurri, arriva Amadou Diawara.

Da un centrocampista ad un altro. Rabiot è il nuovo rinforzo della Juventus. Nelle prossime ore le visite mediche e la firma. Per l’approdo dell’ex PSG in bianconero è stata decisiva la presenza di Maurizio Sarri.

Tempo di visite mediche anche all’Inter, oggi infatti Lazaro sarà ufficialmente nerazzurro.

L’Udinese invece piazza un’operazione in attacco. Accordo vicino per Nestorovski del Palermo. Trattativa - secondo Sportitalia - ai dettagli. A proposito del Palermo, i rosanero sono nel mirino del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. “Sto cercando di vendere la Sampdoria - ha dichiarato il presidente blucerchiato al Giornale di Sicilia -. Più di quello che ho fatto lì non si può. Sono però un uomo del fare e non del dire". Una decisione già presa da tempo, con un nuovo obiettivo ben delineato nella mente: "Se avrò la fortuna, perché la voglia già c’è, di fare quanto ho fatto nei cinque anni alla Samp, il Palermo è in una botte di ferro. Di Palermo sono innamorato da sempre, è una città che mi ha fatto crescere in un ambiente simile a quello del calcio, ovvero quello cinematografico. Alle grandi platee sono abituato e proverò se possibile a portare il Palermo dove merita". Ferrero, secondo il quotidiano, sarebbe pronto a investire subito 10 milioni di euro per rilevare il club rosanero.

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto Fabian Ruiz, MVP dell’Europeo U21 con la Spagna e giocatore del Napoli. Questo il suo commento dopo la vittoria in finale contro i pari età della Germania: “Sono molto contento per questa vittoria, lo meritavamo. Siamo stati bravi a reagire dopo la sconfitta contro l’Italia all’esordio. Alla fine ci siamo meritati questa vittoria. Quanto sono cresciuto con il Napoli di Ancelotti? Sono cresciuto molto, mi ha dato molta fiducia. È stato una persona molto importante per me, mi ha fatto crescere e giocare in molte competizioni. Il mio futuro? Ho un contratto di quattro anni, sono molto contento al Napoli. Adesso ho bisogno di riposarmi, ma al Napoli sono felice”.

La Fiorentina cerca acquirenti per Giovanni Simeone. Come riporta La Nazione, l'attaccante argentino ha risposto negativamente all'idea di un possibile trasferimento al Sassuolo. I neroverdi, allora, si sono cautelati con l'acquisto - ormai prossimo - di Francesco Caputo dall'Empoli. Ecco che a decollare potrebbe essere così la pista Atalanta, coi nerazzurri disposti però a prendere l'ex Genoa solamente a titolo temporaneo.

Infine il Lecce ha comunicato di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Romario Sandu Benzar, proveniente dal F.C. Steaua Bucarest. Il difensore romeno classe '92 si è legato al club giallorosso con un vincolo di tre anni. Campione di Romania con il F.C. Viitorul nel 2017 vanta 15 presenze con la nazionale maggiore della Romania dopo tutta la trafila nelle giovanili della “tricolorii”. Ha all’attivo anche 11 presenze in Europa League e 2 nella fase qualificazione della Champions League.

BORDEAUX, VICINO BENITO: PIACEVA A PARMA E FIORENTINA. BARÇA, KLOPP PRONTO A RIPRENDERE COUTINHO AL LIVERPOOL. ATLETICO MADRID, MORATA RESTA. VALENCIA, STRETTA FINALE PER RAFINHA -

Negli scorsi giorni si era parlato di Loris Benito, terzino di proprietà dello Young Boys, come papabile nome per il Parma, e ancor prima anche per la Fiorentina, visto e considerato che il calciatore classe '92 si svincola a costo zero, con la naturale scadenza del contratto, dalla società elvetica. Ma secondo quanto riferiscono numerose testate francesi, il laterale di difesa avrebbe già trovato un accordo con il Bordeaux.

Philippe Coutinho potrebbe tornare al Liverpool. Secondo quanto riporta Le10Sport infatti Jurgen Klopp sarebbe disposto a riabbracciare il giocatore brasiliano che non ha fatto benissimo al Barcellona e sembra destinato a lasciare la Spagna con l'imminente ritorno di Neymar. Un'altra possibilità invece potrebbe prevedere l'inserimento di Coutinho nella trattativa per arrivare proprio a O'Ney.

Un po' a sorpresa il Chelsea ha informato l'Atletico Madrid che porrà fine al prestito di Alvaro Morata se non deciderà di riscattarlo per 55 milioni. Nonostante un accordo per 18 mesi, i Blues hanno anticipato la scadenza del riscatto dunque ora l'Atletico si trova messo di fronte ad una scelta. Morata non ha alcuna intenzione di tornare al Chelsea, Simeone vuole trattenerlo pertanto l'Atletico, secondo quanto riporta AS, nel caso in cui non venisse confermato il prestito fino alla prossima estate finanzierà il suo riscatto grazie alla cessione di Lucas Hernandez al Bayern Monaco.

Il Valencia sta lavorando all'acquisto di Rafinha dal Barcellona. Secondo quanto riporta AS il club ha raggiunto un accordo con il giocatore ma non ancora quello con il club blaugrana e punta a risolvere la questione entro la prossima settimana per regalare il giocatore a Marcelino prima dell'inizio del ritiro fissato l'8 luglio.