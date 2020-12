Primo bivio per l'Inter. Che a gennaio può perdere Nainggolan. Carta: "Manca un mese..."

Primo bivio stagionale per l'Inter di Antonio Conte. Due punti nelle prime quattro giornate di Champions League, la squadra nerazzurra questa sera scenderà in campo al Borussia Park contro il 'Gladbach con l'obbligo di vincere se vuole ancora sperare nella qualificazione agli ottavi di finale.

Intanto, anche in un giorno così importante per il club nerazzurro, si parla di calciomercato. E in particolare del futuro di Radja Nainggolan, centrocampista che dopo esser stato a un passo dall'addio questa estate potrebbe salutare a gennaio e tornare al Cagliari. "In estate non c'erano le condizioni di riportare #Nainggolan come non ci sono ora, ma a gennaio manca un mese...", ha detto ai microfoni di 'Radio Sportiva' il direttore sportivo del Cagliari Pierluigi Carta.

Nainggolan non è al meglio e questa sera non sarà a disposizione di Antonio Conte.