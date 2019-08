Speciale Champions - Atalanta, rosa forse ristretta. Ma grandi colpi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Buona la prima, in trasferta, per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Non succedeva da 70 anni, quasi quanto una vittoria contro la SPAL al Paolo Mazza. Il tre a due a Ferrara ha dimostrato una squadra con molte frecce al proprio arco, forse ballerina in difesa ma molto europea, sempre intenzionata a segnare un gol più dell'avversario.

Il mercato

Due grandi acquisti, come Malinovskyi e Muriel, un usato sicuro come Skrtel, una scommessa come Guilherme Arana al posto di Arkadiusz Reca. A fronte di questi arrivi c'è la cessione di Gianluca Mancini, non considerato come uno dei titolari, per una cifra di 15 milioni più otto di bonus. Insomma, l'intenzione di tenere tutti i migliori e provare a fare qualcosa di più c'è, potrebbe essere qualcosa di superlativo con l'arrivo di un altro attaccante di livello.

La stella - Alejandro Gomez

Il numero 10 sulle spalle e il suo essere argentino suggerisce paragoni impuri, ma è vero che si tratta del regista della squadra. Da esterno è diventato trequartista, andando a raccogliere la palla più indietro per poi offrirla ai vari Muriel, Ilicic e Zapata. Quest'anno potrà anche riposare di più rispetto a due anni fa, in Europa League.

La possibile rivelazione - Artem Malinovskyi

Sartori lo ha visto durante Italia-Ucraina, a Genova, e se n'è innamorato. Lo ha preso dal Genk per 13,7 milioni di euro, sulla carta è di difficile collocazione tattica, ma è certamente un calciatore tecnicamente valido. Dovrà migliorare e crescere anche sotto l'aspetto del sacrificio.

L'undici tipo

Qualche possibilità di pescare dalla panchina c'è, anche se probabilmente rispetto all'anno scorso c'è il solo Skrtel come probabile titolare negli undici. Muriel girerà con gli altri tre tenori, Malinovskyi è da capire. Poi Djimsiti, Pasalic, lo stesso Gosens... La bravura di Gasperini è quella di far rendere tutti sullo stesso (alto) piano.

Oggi giocherebbe così - Gollini; Toloi, Skrtel, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata