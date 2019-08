Speciale Champions - Benfica orfano di Joao Felix, c'è Vinicius

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo vero big match contro il Porto non è andato tanto bene, per il Benfica 2018-19. All'Estadio Da Luz c'è stato un secco 0-2 da parte del Porto (eliminato dalla Champions League) che non lascia grosse repliche per una squadra ampiamente rinnovata nel corso dell'estate.

Il mercato - La notizia non è un acquisto, ma una cessione. L'addio di Joao Felix, all'Atletico Madrid per 126 milioni di euro, rappresenta un jackpot per i campioni di Portogallo. Non ne sono stati spesi altrettanti, a parte i 17 milioni di euro per Vinicius del Napoli dopo gli 8 gol al Rio Ave nella scorsa estate. Discreto anche il riscatto di de Tomas dal Real Madrid, però alla metà di quanto raccolto da Raul Jimenez, ceduto al Wolverhampton.

La stella - Ruben Dias - L'altro giovanotto di belle speranze per il Benfica, dopo Joao Felix. Già titolare in Nazionale in più di una circostanza, era stato seguito con insistenza dalla Juventus prima di piombare su De Ligt. Vale già 60 milioni di euro, probabilmente è all'ultimo anno in Portogallo.

La possibile rivelazione - Nuno Tavares - Entrato dalle giovanili, il terzino sinistro del 2000 sta giocando tutte le gare da titolare, con già un gol e due assist. Sull'altro versante c'è Tomas Tavares, classe 2001, anche lui prodotto della cantera del Benfica. Potrebbe presto diventare uno dei titolari, anche in Nazionale.

L'undici tipo

Vlachodlmos; Nuno Tavares, Ferro, Dias, Grimaldo; Pizzi, Samaris, Florentino, Rafa Silva; Seferovic, De Tomas.