Speciale Champions - Inter, la rivoluzione di Conte. E Alexis?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La rivoluzione di Antonio Conte è già iniziata, ma se il buongiorno si vede dal mattino può essere un'annata ricca di soddisfazioni all'Inter. Quattro a zero contro il Lecce - che deve rinforzarsi per sperare di rimanere in Serie A - e, al netto della telenovela Icardi, nessun principio di psicodramma.

Il mercato

Pretenzioso, perché l'arrivo di Lukaku alza l'asticella in avanti, oltre ai grandi investimenti sul centrocampo con gli arrivi di Barella e Sensi, più Lazaro sulla destra e Biraghi per la sinistra. Godin è stato aggiunto a gennaio, con uno stipendio molto alto, per chiudere una difesa a tre, Alexis Sanchez può essere l'ago della bilancia. Cessioni complicate: Nainggolan gratis, Miranda in Cina - alla società gemella - e Perisic al Bayern Monaco, in prestito con diritto di riscatto.

La stella - Romelu Lukaku

Pagato 65 milioni di euro - per ammissione di Antonio Conte, ma bisognerebbe attendere il bilancio - il belga è l'ideale per il gioco di Conte. Difende il pallone, è difficile (eufemismo) da spostare, può fare reparto da solo. Ed è già andato in gol per la prima volta contro il Lecce, al suo esordio.

La possibile rivelazione - Sebastiano Esposito

In mezzo a tanti ottimi giocatori, scafati o meno, c'è il classe 2002: 17 anni, un triennale firmato a luglio, non sarà semplice per lui trovare spazio in mezzo agli attaccanti in forza ai nerazzurri, perché è arrivato Alexis Sanchez a togliergli altro spazio.

L'undici tipo

Il 3-5-2 è un marchio di fabbrica di Antonio Conte dai tempi della Juventus, quando arrivò con l'idea di imporre il proprio 4-2-4, salvo poi decidere per opzioni più prudenti. Alto livello di intensità, D'Ambrosio è il primo cambio, Sensi può battagliare per un posto da titolare, curioso il ruolo di Politano. La rosa è ampiamente competitiva.

Oggi giocherebbe così - (3-5-2): Handanovic; Godin, Skriniar, de Vrij; Candreva, Barella, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lukaku, Sanchez