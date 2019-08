Speciale Champions - Napoli, manca Icardi. Ma due titolari in più

In bilico tra James Rodriguez e Mauro Icardi, finora il Napoli ha chiuso l'acquisto più caro della sua storia con Hirving Lozano, quello che potrebbe essere il futuro Callejon, ma che può giocare in più ruoli. Non ha ancora esordito, però, perché a Firenze Ancelotti ha deciso di andare sull'usato sicuro, o quasi. È una stagione che potrebbe ricalcare la scorsa, perché la Juventus è lontana: essere in seconda fascia, però, potrebbe portare a un girone più morbido di quello precedente con Liverpool e PSG.

Il mercato - Non solo il messicano: preso Manolas per 36 milioni (15, in realtà, più il cartellino di Diawara) è arrivato Di Lorenzo per la destra, più Elmas a centrocampo. Forse manca ancora il colpo di peso, ma De Laurentiis spesso abitua a un mercato che, alla fine, si ridimensiona via via. Il Napoli ha comunque due titolari e mezzo in più.

La stella - Kalidou Koulibaly - Il castello difensivo del Napoli si basa su di lui, perché il senegalese ha forza fisica, capacità mentale e ottima tecnica. Il patron napoletano lo ha blindato con un rinnovo record, chiedendo più di 150 milioni per il suo cartellino. Potrà addiritura migliorare con l'arrivo di Manolas, pur essendo ad altissimi livelli.

La possibile rivelazione - Eljif Elmas - Chi lo conosce bene dice che sarà una certezza in brevissimo tempo. Sedici milioni spesi per il suo arrivo, nella speranza che possa essere un nuovo Allan, cresciuto esponenzialmente nei suoi anni a Napoli. La sua giovane età - non ha compiuto ancora 20 anni - lo porta a poter essere un titolare per un periodo molto lungo.

L'undici tipo Il Napoli ha più di undici titolari, considerando Mario Rui o Milik, ma Ancelotti ha già in mente la propria difesa, con Di Lorenzo come new entry sulla destra, mentre Manolas farà coppia con Koulibaly. Callejon a destra, anche se dipenderà molto dalla formazione (e dalla bravura) di Lozano, con lo spagnolo che potrebbe scalare verso il centro. Per Fabian Ruiz invece sarà l'anno della consacrazione da centrocampista a sinistra.

Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Mertens, Insigne.