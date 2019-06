Speciale Coppa d'Africa - Gruppo F, il Camerun ci riprova con Seedorf

I campioni ci riprovano. Il Camerun, vincitore della Coppa d'Africa 2017 contro ogni pronostico, non è fra le favorite. Ma non lo era nemmeno due anni fa. Una bella sfida per Clarence Seedorf, commissario tecnico dei "Leoni indomabili", che dovrà fare a meno di Vincent Aboubakar per infortunio. Sorprende l'assenza di Nicolas Nkoulou, protagonista con la maglia del Torino mentre è presente Christian Bassogog, miglior giocatore dell'ultima edizione del torneo, tanto da guadagnare un ricco contratto in Cina. Le stelle attuali sono Onana, portiere dell'Ajax, e Choupo-Moting, poco utilizzato al Paris Saint-Germain. Ghana sulla carta più attrezzato, con i due fratelli Ayew a guidare l'attacco assieme al sempiterno Asamoah Gyan. Poche chances per il Benin dell'eterno Stéphane Sessegnon, 35 anni, ex PSG e per la Guinea-Bissau che fra i convocati vanta due "italiani": il difensore Tomás Dabó del Rieti e la punta Piqueti Djassi del Varese.

Calendario

Prima giornata

25 giugno, CAMERUN-GUINEA BISSAU (Ismailia, ore 19)

25 giugno, GHANA-BENIN (Ismailia, ore 22)

Seconda giornata

29 giugno, CAMERUN-GHANA (Ismailia, ore 19)

29 giugno, BENIN-GUINEA BISSAU (Ismailia, ore 22)

Terza giornata

2 luglio, BENIN-CAMERUN (Ismailia, ore 18)

2 luglio, GUINEA BISSAU-GHANA (Suez, ore 18)



CAMERUN

Portieri: Andre Onana (Ajax, Olanda), Fabrice Ondoa (Ostende, Belgio), Carlos Kameni (Fenerbahçe, Turchia)

Difensori: Fai Collins (Standard Liegi, Belgio), Michael Ngadeu (Slavia Praga, Repubblica Ceca), Banana Yaya (Panionios, Grecia), Jean-Armel Kana-Biyik (Kayserispor, Turchia), Gaëtan Bong (Brighton, Inghilterra), Ambroise Oyongo (Montpellier, Francia), Tchakonte Dawa (Mariupol, Ucraina)

Centrocampisti: Andre-Frank Zambo Anguissa (Fulham, Inghilterra), Pierre Kunde Malong (Mainz, Germania), Georges Mandjeck (Maccabi Haïfa, Israele), Gilles Djoum (Hearts, Scozia), Wilfrid Kaptoum (Betis, Spagna)

Attaccanti: Stéphane Bahoken (Angers, Francia), Jacques Zoua (Astra Giurgiu, Romania), Clinton Njie (Marsiglia, Francia), Christian Bassogog (Henan Jianye, Cina), Eric-Maxim Choupo-Moting (Paris Saint-Germain, Francia), Joël Tagueu (Funchal, Portogallo), Karl Toko Ekambi (Villarreal, Spagna), Olivier Boumal (Panionios, Grecia).



GHANA

Portieri: Richard Ofori (Maritzburg United, Sudafrica), Lawrence Ati-Zigi (Sochaux, Montbeliard, Francia), Felix Annan (Asante Kotoko, Ghana).

Difensori: Andy Yiadom (Reading, Inghilterra), Abdul Baba Rahman (Reims, Francia), Lumor Agbenyenu (Goztepe A.S, Turchia), Kassim Nuhu, (Hoffenheim, Germania) John Boye (Metz, Francia), Jonathan Mensah (Columbus Crew SC, USA), Joseph Aidoo (Genk, Belgio), Joseph Attamah (Basaksehir, Turchia)

Centrocampisti: Mubarak Wakaso (Deportivo Alaves, Spagna), Thomas Partey (Atletico Madrid, Spagna), Kwadwo Asamoah (Inter, Italia), Afriyie Acquah (Empoli, Italia), Andre Ayew ( Fenerbache, Turchia), Christian Atsu (Newcastle United, Inghilterra), Samuel Owusu (Cukaricki, Serbia), Thomas Agyepong (Hibernian, Scozia)

Attaccanti: Asamoah Gyan (Kayserispor, Turchia), Jordan Ayew (Crystal Palace, Inghilterra), Caleb Ekuban (Trabzonspor, Turchia), Kwabena Owusu (Leganes, Spagna).

BENIN

Portieri: Fabien Farnolle (Yeni Malatyaspor, Turchia), Saturnin Allagbé (Niort, Francia), Cherif Dine Kakpo (Buffles, Bénin)

Difensori: Junior Salomon (Plateau United, Nigeria), Olivier Verdon (Sochaux, Francia), Khaled Adénon (Amiens, Francia), Moise Adilehou (Levadiakos, Grecia), David Kiki (Red Star, Francia), Emmanuel Imorou (Caen, Francia), Rodrigue Fassinou (Buffles Borgou, Bénin), Seidou Barazé (Moulins-Yzeure, Francia)

Centrocampisti: Rodrigue Kossi (Club Africain, Tunisia), Jordan Adéoti (Auxerre, Francia), Mama Seibou (SC Toulon, Francia), Tidjani Anaane (US Ben Guerdane, Tunisia), Sessi D'Almeida (Yeovil Town, Inghilterra), Stéphane Sessegnon (Genclerbiligi, Turchia)

Attaccanti: Mickael Poté (Adana Demirspor, Turchia), Steve Mounié (Huddersfield, Inghilterra), Désiré Sègbè Azankpo (Senica, Slovacchia), Jodel Dossou (FC Vaduz, Lichtenstein), Cèbio Soukou (Hansa Rostock, Germania), David Djigla (Niort, Francia).

GUINEA-BISSAU

Portieri: Jonas Mendes (Académico Viseu, Portogallo), Rui Dabo (Fabril, Portogallo), Edimar Vieira Ca (UDIB).

Difensori: Rudnilson Silva (Kaunas Zal, Lituania), Marcelo Djalo (Fulham, Inghilterra), Juary Soares (Mafra, Portogallo), Mamadu Candé (Santa Clara, Portogallo), Tomas Dabo (Rieti, Italia), Nanu Gomes (Maritimo, Portogallo), Eliseu Nadjack Soares (Rio Ave, Portogallo).

Centrocampisti: Sori Mané (Cova de Piedade, Portogallo), Judilson Mamadu Tuncará Gomes « Pelé » (Monaco, Francia), Zezinho Lopes (Senica, Slovacchia), Jorge Bura Norgueira (Aves, Portogallo), Joao Jaquité (Tondela, Portogallo), Moreto Cassama (Reims, Francia).

Attaccanti: Jorginho Intima (CSKA Sofia, Bulgaria), Piqueti (Al-Shoula, Arabia Saudita), Toni Silva (Attihad, Egitto), Mama Baldé (Aves, Portogallo), Romario Baldé (Académica Coimbra, Portogallo), Frédéric Mendy (Vitoria Setubal, Portogallo), Joseph Mendes (AC Ajaccio, Francia).