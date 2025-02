Ibra: "Buon rapporto col Real per Jimenez. Vi dicevo che sarebbe diventato il vice Theo..."

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno del playoff di Champions col Feyenoord, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così della rivelazione Alex Jimenez e dell'accordo col Real Madrid per il laterale di appena 19 anni:

"In estate dicevo che sarebbe stato il vice Theo, poi con pazienza ci è arrivato. C'è la recompra, ma abbiamo un buon rapporto con il Real. Non ci sono discussioni oggi. Ci sono Camarda, Jimenez, Bartesaghi, Torriani, Zeroli al Monza, Cuenca al Genoa, Stalmach in Germania, Liberali ha debuttato: questa è la nostra strategia. Mi dispiace che non sia in lista Champions, l'anno prossimo ci sarà".

C'è adrenalina in Theo Hernandez?

"Questi momenti sono speciali. È tutto su una partita. Ognuno ha il suo approccio per fare il meglio possibile. Io ero più concentrato, non mi servivano scaramanzie o altre cose: avevo fiducia. Theo non è più un ragazzino. Lo era quando sono arrivato io, ora è cresciuto ed è uno dei più forti del mondo. Sa cosa deve fare per tirare fuori il massimo. Deve trovare il trigger point per arrivare ad alto livello. E questo da calciatore è difficile. Bisogna trovare quel pulsante pepr caricarsi. Tutti dicevano che io fossi sempre arrabbiato, ma era per caricarmi".

