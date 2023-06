Ibrahimovic: "Ho deciso di dire basta negli ultimi 10 giorni. Mi mancherà Milanello"

Zlatan Ibrahimovic parla della sua scelta di appendere gli scarpini al chiodo: "Ho detto basta negli ultimi 10 giorni: l'ho accettato, anche il non poter finire in campo. Quello che ho passato oggi comunque è stato troppo bello, un ricordo per tutta la vita. La mia macchina ormai va da sola a Milanello... Dobbiamo trovare altre destinazioni. Sono arrivato con grandi responsabilità, come un pilota alla guida di questa squadra. Mi piaceva tanto. In USA non avevo intenzione di tornare in Europa, poi Mino mi ha convinto... Ho troppa passione per il calcio, ho una mentalità che voglio sempre crescere, andare avanti, non sono mai soddisfatto. Mi mancherà Milanello, ma verrò a salutare la squadra".