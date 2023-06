Ibrahimovic, quale futuro? "Ora c'è troppa emozione, prima devo riflettere su quel che ho fatto"

Zlatan Ibrahimovic parla della sua scelta di appendere gli scarpini al chiodo. Quale futuro adesso? "Per il momento voglio solo prendere tempo e godere di quello che ho fatto. Penso non sia giusto prendere una decisione di fretta, c'è troppa emozione. Voglio prendermi l'estate, godere, riflettere su quello che ho fatto. Poi, con calma, vediamo... Essere allenatore o direttore è una grande responsabilità.

Quando sei calciatore hai più possibilità di essere te stesso, da allenatore sei più limitato. Non posso venire in Ferrari da allenatore, o forse Ibra può... Cambiamo un po' di regole. Non penso di lasciare il calcio in generale, ma se ci entro devo fare la scala da zero e crescere. Non significa che sarò un allenatore top".