© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aspettando il Milan, il Bologna occupa attualmente la decima posizione nella classifica della Serie A. Dodici punti conquistati in dieci partite sono un bottino abbastanza soddisfacente, anche se Sinisa Mihajovic non sarà contento per l'ennesima occasione gettata alle ortiche: i rossoblù erano passati in vantaggio ma si sono lasciati sopraffare nella ripresa da un Cagliari arrembante, pagando a caro prezzo qualche disattenzione difensiva e un po' di sfortuna.

Ambizioni a confronto - Quello di ieri è stato una sorta di scontro diretto tra due squadre dalle grandi ambizioni e desiderose di ritagliarsi uno spazio importante nel panorama calcistico italiano, nel presente e nel futuro. I sardi sono sembrati più avanti, non solo a livello tecnico e tattico, ma soprattutto di personalità: Maran può contare su un paio di elementi di grande spessore e caratura internazionale, in particolar modo nel reparto offensivo, mentre gli emiliani si affidano ancora all'eterno Rodrigo Palacio (supportato dall'estro di Riccardo Orsolini, atteso alla consacrazione definitiva) e fanno un po' fatica a trovare la via della rete. Su questo e sulla tenuta difensiva dovrà lavorare il tecnico serbo: la strada è ancora lunga ma i margini di miglioramento ci sono.