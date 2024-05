Ufficiale Un ex Serie A per il Treviso: squadra a mister Cacciatore. È lui il post Perticone

vedi letture

È con una nota ufficiale che di seguito riportiamo che il Treviso, formazione del Girone B di Serie D, ha fatto sapere "che Romano Perticone termina la collaborazione come allenatore della Prima Squadra biancoceleste. La società lo ringrazia per la prontezza nel rispondere positivamente e in maniera eccellente alle esigenze della società, per il suo impegno e la sua dedizione sia come giocatore così come allenatore".

La società ha fatto altresì sapere di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Fabrizio Cacciatore, che "ha una carriera da giocatore con oltre 350 presenze nei professionisti, di cui più di 150 in Serie A con le squadre di Sampdoria, Cagliari, Chievo e Verona.

Da ottobre della scorsa stagione, Cacciatore è stato l’allenatore del Montecchio Maggiore, ottenendo il settimo posto in classifica a fine campionato con 51 punti, 6 dei quali proprio ai danni dei biancocelesti".