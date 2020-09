Il Cagliari non molla Nainggolan ma l'Inter non vuole prestarlo nuovamente a costo zero

vedi letture

Il Cagliari non molla Radja Nainggolan, ma l'Inter non ha piani diversi per il centrocampista belga. Come si legge sulle colonne di Tuttosport infatti, il club sardo non ha perso le speranze di riabbracciare il Ninja e quotidianamente lancia segnali, anche se l'Inter, per adesso, non intende prestarlo nuovamente a costo zero.