Il Comune non risarcisce Immobile dopo l'incidente con il tram: l'attaccante pronto alla causa

vedi letture

Il Comune di Roma non risarcirà Ciro Immobile per l'incidente d'auto avuto con un tram negli scorsi mesi. A metà aprile il capitano della Lazio era stato, suo malgrado, protagonista di un violento scontro con il suo suv con un tram romano all'altezza di ponte Matteotti e, a tre mesi di distanza, come riporta Il Messaggero, Assicurazioni Roma ha rispedito al mittente la richiesta di Immobile, che chiedeva un risarcimento per i danni subiti all'auto oltre che per le ferite riportate da lui stesso e dalle figlie presenti sul mezzo nel momento dello schianto.

Assicurazioni di Roma è stato chiaro, prosegue il Messaggero: “Con riferimento al sinistro in oggetto”, la mutua in una comunicazione all’avvocato della punta biancoceleste ha fatto sapere di non “poter aderire alle vostre richieste, poiché, allo stato attuale, non si ravvisano elementi di responsabilità a carico della società Atac nella causazione dell’evento”. Dunque, nessun risarcimento per Immobile, che però non si arrende. Gli avvocati dell'attaccante della Lazio lavora ad una nuova richiesta di risarcimento e sono pronti a portare in tribunale ATAC.