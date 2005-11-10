Immobile nuovo capo delegazione dell'Italia U16: "È il momento di restituire qualcosa al calcio"

Dopo il doppio confronto di agosto con l’Inghilterra, la Nazionale Under 16 torna a Coverciano per un’altra prestigiosa doppia sfida, stavolta contro i pari età della Spagna, in programma martedì 15 (ore 17) e giovedì 17 settembre (ore 11). Nel gruppo, si legge sui canali ufficiali della FIGC, ci sarà una grande novità, visto che il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, ha fortemente voluto Ciro Immobile come capo delegazione della selezione azzurra allenata da Giovanni Costantino. Classe ‘90, campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale maggiore dell’attuale CT Roberto Mancini, l’ex attaccante ha lasciato il calcio giocato il mese scorso, dopo una carriera da 306 gol in 601 presenze complessive tra Juventus, Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Siviglia, Lazio, Besiktas, Bologna e Paris FC.

Le parole di Ciro Immobile

"È arrivato il momento di restituire al calcio qualcosa di quello che mi ha dato in tanti anni di carriera – dichiara l’ex bomber azzurro, autore di 17 reti in 57 presenze con la Nazionale A –; farlo con i ragazzi rappresenta per me una grande opportunità: quella di rimettermi in gioco e, soprattutto, di trasmettere loro ciò che ho imparato dentro e fuori dal campo. Credo che l’esperienza abbia valore soprattutto quando può essere messa a disposizione di chi sta percorrendo i primi passi del proprio percorso in azzurro. Ringrazio il presidente Malagò per questa opportunità: tornare a Coverciano sarà per me un’emozione grandissima”.

Le parole di Malagò

Una scelta che il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, spiega così: “Affidare a Ciro Immobile il ruolo di capo delegazione dell’Under 16 significa mettere al fianco dei nostri ragazzi un esempio autentico di cosa voglia dire indossare la maglia azzurra, non parliamo solo di un campione d’Europa, ma di un professionista che ha unito talento, serietà e rispetto delle regole. A quest’età si cresce come calciatori e come persone: sono certo che Ciro saprà trasmettere ai ragazzi, con il suo esempio quotidiano, i valori e la responsabilità che comporta rappresentare l’Italia”.

I convocati

Sul campo, invece, il tecnico Giovanni Costantino ha convocato per l’occasione 21 calciatori, tutti nati nel 2011, tra i quali figurano tre elementi che giocano all’estero: il difensore Domenico Lanatà e il centrocampista Justin Ehikioya Ejodamen, che militano rispettivamente nello Stoccarda e nel Borussia Dortmund in Germania, e l’attaccante Lorenzo Sassetti, in forza al Dundee United in Scozia. Gli Azzurrini si ritroveranno domenica 13 settembre presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Portieri: Matteo Bondone (Genoa), Lorenzo Minicucci (Fiorentina);

Difensori: Lorenzo Allara (Juventus), Matthew Appiah Boateng (Parma), Mattia Casella (Cremonese), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Domenico Lanatà (Stoccarda), Saverio Angelo Mesecorto (Sassuolo), Fabrizio Pasotti (Cremonese);

Centrocampisti: Francesco Buondonno (Napoli), Sean Luis Ebagua (Venezia), Justin Ehikioya Ejodamen (Borussia Dortmund), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Mattia Pica (Roma), Gabriel Tedesco (Inter), Marco Vaccarella (Juventus), Lorenzo Vitali (Parma);

Attaccanti: Enzo Diofebo (Roma), Leonardo Rossini (Milan), Lorenzo Sassetti (Dundee United).