Malagò: "Immobile trasmetterà ai ragazzi la responsabilità che comporta rappresentare l'Italia"

La FIGC ha ufficializzato la nomina di Ciro Immobile come capo delegazione della Nazionale azzurra Under 16. Classe ‘90, campione d’Europa nel 2021 con la Nazionale maggiore dell’attuale CT Roberto Mancini, l’ex attaccante ha lasciato il calcio giocato il mese scorso, dopo una carriera da 306 gol in 601 presenze complessive tra Juventus, Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Siviglia, Lazio, Besiktas, Bologna e Paris FC.

Una scelta, quella della nomina di Immobile, che arriva direttamente dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che ha spiegato così ai canali ufficiali della Federcalcio: “Affidare a Ciro Immobile il ruolo di capo delegazione dell’Under 16 significa mettere al fianco dei nostri ragazzi un esempio autentico di cosa voglia dire indossare la maglia azzurra, non parliamo solo di un campione d’Europa, ma di un professionista che ha unito talento, serietà e rispetto delle regole. A quest’età si cresce come calciatori e come persone: sono certo che Ciro saprà trasmettere ai ragazzi, con il suo esempio quotidiano, i valori e la responsabilità che comporta rappresentare l’Italia”.