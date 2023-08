Il Milan cerca una sistemazione a Caldara: spunta un interessamento del Besiktas

Uno dei sicuri partenti in casa Milan è Mattia Caldara. Secondo quanto riportato da SportMediaset, per il difensore rossonero, che nelle ultime tre stagioni e mezzo ha vestito le maglie di Atalanta, Venezia e Spezia, c'è stato un interessamento a sorpresa dalla Turchia, con il Besiktas che si è fatto avanti per acquistarlo. Da capire la fattibilità dell'operazione, con il Diavolo deciso a piazzare un altro esubero.

La Super Lig risolverebbe dunque un problema non da poco al Milan, che era preoccupato visto che non era arrivata alcuna offerta per il centrale difensivo. Per Caldara potrebbe essere un'occasione da cogliere per guadagnare di più rispetto a quanto percepisce attualmente e provare a rilanciarsi in un campionato minore, ma in una squadra che punta a traguardi ambiziosi e che disputerà la Conference League.