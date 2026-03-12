Caldara: "Credo che sia stato più Gasperini ad aver dato all'Atalanta che il contrario"

L'ex difensore Mattia Caldara è stato intervistato in diretta su Sportitalia e ha parlato di Gian Piero Gasperini, oggi allenatore della Roma ma artefice del suo lancio ai tempi dei passi di debutto mossi nella prima squadra dell'Atalanta, e del rapporto tra il tecnico piemontese e la società lombarda in maglia nerazzurra.

Dice a tal proposito Caldara: "Credo che sia stato più Gasperini ad aver dato all'Atalanta che non il contrario. Secondo me lui ha dato la possibilità, l’idea e ambizione a una società che prima del suo arrivo faceva su e giù dalla Serie A alla B. Con la sua ambizione e il suo lavoro è riuscito a far credere a tutti di poter fare determinate cose".

Prosegue e conclude quindi Caldara, sfogliando il suo album personale di ricordi da calciatore dell'Atalanta: "Il primo anno siamo arrivati a febbraio con 50 punti, ma lui voleva andare oltre. Vedeva la possibilità di fare qualcosa di grande, la società è stata brava a prendere calciatori forti ma la base iniziale che ha dato lui, nell’ambizione e nel lavoro, ha fatto la differenza".