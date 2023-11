Il Milan pensa a Lloyd Kelly: chi è il mancino inglese compagno di Tomori nell'Under 21

vedi letture

Il Milan, tramite il lavoro di Geoffrey Moncada, è particolarmente attivo sul mercato dei difensori. Se da una parte Juan Miranda è il giocatore individuato per il ruolo di vice Theo Hernandez, dall'altra a gennaio potrebbe essere necessario un intervento nella zona centrale della difesa, visti gli infortuni di Kalulu e Pellegrino e i problemi di continuità di Kjaer.

Uno degli ultimi nomi emersi in tal senso è quello di Lloyd Kelly, centrale classe '98 di proprietà del Bournemouth per il quale il capo scout rossonero si è già mosso. Contratto in scadenza nel 2024, Kelly è un difensore centrale che all'occorrenza può agire anche da esterno sinistro. In questa stagione ha all'attivo 6 presenze in Premier League, nell'ultima della quale ha indossato anche la fascia da capitano delle Cherries.

Difensore dalla buona fisicità che spicca per la qualità palla al piede e nell'impostazione della manovra, prodotto del settore giovanile del Bristol City, nel suo eventuale trasferimento al Milan avrebbe dalla sua un aiuto di non poco conto per quel che riguarda l'ambientamento: nella sua carriera con l'Under21 dell'Inghilterra, infatti, Kelly ha spesso fatto coppia con Fikayo Tomori. E chissà che proprio l'ex Chelsea non possa giocare un ruolo determinante nella possibile trattative fra Milan e Bournemouth.