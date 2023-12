Il Milan sui rinnovi è messo meglio delle altre big. Cinque in scadenza, solo Giroud resterà

vedi letture

Il Milan è probabilmente la big del nostro campionato messa meglio sul fronte rinnovi. La società rossonera ha attualmente in rosa solo cinque calciatori in scadenza di contratto e al più importante di questi, il francese Olivier Giroud, verrà presto rinnovato il contratto per una ulteriore stagione. Gli altri sono Antonio Mirante, Simon Kjaer, Mattia Caldara e Luka Jovic, tutti destinati a salutare la società rossonera al termine di questa stagione.

Scadenza 2025

Tre invece i calciatori attualmente in rosa con un contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Il primo è Rade Krunic, centrocampista bosniaco che a gennaio dovrebbe essere ceduto a titolo definitivo al Fenerbahce. C'è poi Alessandro Florenzi, terzino che verrà messo sul mercato alla fine di questa stagione e, infine, il capitano Davide Calabria, l'unico dei tre con cui si proverà ad arrivare a un prolungamento dell'attuale accordo.

Gli altri: Maignan il caso più spinoso. Si tratta anche con Theo Hernandez

Cardinale, Furlani e Moncada si stanno concentrando in queste settimane soprattutto sul rinnovo del contratto del portiere Mike Maignan, scadenza 2026. L'estremo difensore francese chiede un ingaggio in linea con i top portieri in Europa, circa 7-8 milioni di euro netti l'anno. Difficilmente il Milan arriverà a questa cifra ma gli ha comunque dato rassicurazioni su un ingaggio all'altezza del suo status. Colloqui in corso anche con l'agente di Theo Hernandez.

Sul rinnovo dei big, nelle scorse settimane il presidente Paolo Scaroni s'è espresso così: "Noi non commentiamo le operazioni di mercato dei nostri giocatori, ma noi abbiamo un filo rosso che seguiamo: le operazioni devono essere sostenibili economicamente. Noi, nell'ambito si sostenibilità economica, vogliamo avere giocatori forti, con contratti a lungo termine. Quando approcciamo i rinnovi, li guardiamo da questa angolatura".