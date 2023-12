Il Napoli saluta Elmas: il macedone si unirà al ritiro del Lipsia a partire dal 2 gennaio

Come oramai noto anche per via dell’ammissione di Aurelio De Laurentiis, il futuro di Eljif Elmas sarà in Germania, precisamente al Lipsia, già dal mercato di gennaio. Nelle scorse ore vi abbiamo raccontato di come il trequartista macedone abbia già sostenuto le visite mediche col suo prossimo club, col placet da parte del Napoli per lo svolgimento dei test e la firma sul nuovo contratto.

Il giocatore, che nella rosa del Lipsia andrà a sostituire il partente Forsberg, volato il MLS, secondo la stampa tedesca ed in particolare Kicker già dal prossimo 2 gennaio si unirà alla sua nuova squadra nel ritiro spagnolo di La Manga.

“Elmas è già venduto. È uno che vuole giocare sempre, non ha capito che si è titolari anche se non si fanno novanta minuti. Quest'anno ha giocato poco? Spalletti lo aveva avuto anche l’anno precedente, per poterlo valutare. Quest’anno abbiamo avuto due allenatori”, era stata l’ammissione di De Laurentiis nei giorni scorsi in merito alla situazione del giocatore che porterà nelle casse azzurre 25 milioni di euro. I nomi sul taccuino del club partenopeo sono diversi, per la sua sostituzione: da Lazar Samardzic dell'Udinese a Maurits Kjaergaard del Salisburgo passando per Emile Hojbjerg del Tottenham e Mats Wieffer del Feyenoord