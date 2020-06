Il prefisso di Tonali sarà ancora +39. Scongiurato il Verratti-bis, sarà testa a testa Juve-Inter

Solo qualche sondaggio e niente più. Un concetto chiaro, al netto della possibile pretattica, quello espresso dal presidente del Brescia Massimo Cellino. L'argomento è ovviamente il futuro di Sandro Tonali, ad oggi forse unica nota lieta di una stagione decisamente complicata per le Rondinelle. Il proseguimento del ragionamento però tira in ballo le possibili spasimanti, non tutte ma certamente quelle più accreditate viste capacità di spesa e appeal: "Sia Juventus che Inter me lo hanno chiesto, ma non sono le uniche". Fin qui poco di nuovo, vien da dire. Non fosse che poi Cellino dà indicazioni ancora più precise in merito al futuro, certamente lontano da Brescia, del classe 2000.

Una cosa è certa: Tonali non sarà un nuovo Verratti - Già nel 2012, quando il PSG fece irruzione sbaragliando la concorrenza delle big italiane, in molti storsero il naso. Figuriamoci oggi che Marco Verratti è uno dei centrocampisti top a livello europeo nonché perno della Nazionale di Mancini. Non scordiamoci che Verratti non ha ancora mai giocato un solo minuto in Serie A. E il rischio che Tonali diventasse un Verratti-bis era forte e concreto, se è vero com'è vero che proprio il PSG, fra le altre, si è interessato a lui già dallo scorso anno. "Vuole restare in Italia, è certo. e lo asseconderemo, questo è sicuro", ha confessato senza giri di parole il numero 1 del Brescia. Una conferma indiretta riguardante gli ammiccamenti arrivati dall'estero, ma allo stesso tempo pure una rassicurazione per tutti quei tifosi che vogliono continuare a seguire la crescita del giocatore in Serie A. E ovviamente pure per le squadre interessate: togliere dal calderone potenze di fuoco come il PSG, per volere stesso di Tonali, è certamente una buona notizia per Juventus, Inter e tutti gli altri club di Serie A che vorranno puntare su di lui.