Il PSG vuole Theo Hernandez: per Onda Cero è la prima scelta di Leonardo

Onda Cero si concentra sul futuro di Theo Hernandez, terzino del Milan arrivato in estate dal Real Madrid. E' uno dei giocatori che meglio ha reso nella prima parte del campionato e che sarebbe "la prima scelta di Leonardo" come terzino del Paris Saint-Germain. Il club parigino è in rivoluzione in difesa e quello del rossonero sarebbe il primo nome. I milanesi però non vogliono cederlo (per questo il PSG sta andando forte su Alex Telles del porto, ndr): la richiesta non sarà inferiore ai 50 milioni e la volontà di Elliott è quella di tenere Hernandez.