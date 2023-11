Il rinnovo e l'infortunio: Kayode ancora non si allena in gruppo con la Fiorentina

Continua il lavoro della Fiorentina per recuperare al meglio Michael Kayode. Il terzino classe 2004, partito come sorpresa alle spalle del titolarissimo Dodo, ha finito per approfittare del grave infortunio rimediato dal brasiliano ex Shakhtar per ritagliarsi un posto al sole. Tanto ha ben impattato sulla realtà viola che è arrivato subito il rinnovo, un accordo a scalare che parte da una base di 300mila euro netti per la prima stagione ed arriva ad un ultimo anno da 1 milione.

Nel mezzo, però, ci si è messo un infortunio. La partita del girone di Conference League contro il Cukaricki (era il 26 ottobre scorso) gli ha procurato un doloroso infortunio alla caviglia che l'ha tolto di mezzo fino ad oggi. Con l'arrivo della sosta per le nazionali l'auspicio di Italiano e del suo staff è di rimetterlo a punto. Ancora però il terzino non si sta allenando pienamente in gruppo: ieri, per esempio, ha lavorato a parte. Il rientro, comunque sia, dovrà essere graduale nei piani di tutti per evitare ricadute che complicherebbero davvero, a quel punto, gli interi piani tecnici della società.