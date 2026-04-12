Il Torino di D’Aversa viaggia con una media da Champions: “Ma no ai voli pindarici”

Percorso netto in casa, cambio di marcia deciso e salvezza ormai acquisita: Roberto D’Aversa è riuscito nell’impresa di trasformare un Torino preso tra gli incubi della retrocessione e riportato in acque decisamente più tranquille. “Quando sono arrivato i ragazzi stavano sotto a un treno, il merito per esserne uscito è tutto dei ragazzi” è stato il commento dell’allenatore dopo la vittoria per 2-1 contro il Verona. E’ stata la terza su tre allo stadio Olimpico Grande Torino, più popolato rispetto alle ultime settimane grazie agli inviti del club del presidente Cairo alle varie Academy del territorio, ed è anche stata la seconda di fila dopo il successo contro l’altro fanalino di coda della classifica, il Pisa. “Nel primo tempo eravamo contratti, è colpa mia che ho caricato troppo questa partita - sottolinea D’Aversa - poi ci siamo sciolti e abbiamo raggiunto il primo obiettivo: ora possiamo lavorare con più entusiasmo e serenità”.

Il suo predecessore Baroni venne esonerato con una media punti di poco superiore all’uno a partita, dopo sei giornate e 47 giorni di lavoro con il nuovo allenatore è stata praticamente raddoppiata. Oggi il Toro viaggia veloce, i 12 punti conquistati sui 18 disponibili fanno la media esatta di due punti a partita. “Avere una media da Champions non deve farci sentire appagati, sicuramente non devono esserci voli pindarici - l’appello di D’Aversa ai suoi ragazzi - anche perché basta sempre poco per rovinare le cose belle: adesso serve l’orgoglio di fare il meglio possibile”. Anche perché è ancora vivo il ricordo di ciò che successe la scorsa stagione, quando Vanoli concluse la sua prima e unica annata sotto la Mole con cinque sconfitte nelle ultime sette giornate di campionato. La sua squadra arrivò a quota 44 punti, è proprio questo il prossimo obiettivo prefissato da D’Aversa: provare a superare il bottino dell’attuale tecnico della Fiorentina. Servono cinque punti per pareggiarlo, la missione è decisamente alla portata per questo Toro trasformato dal tecnico che cerca la conferma.