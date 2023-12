Il Torino fa sul serio per Katseris del Catanzaro, si tenta il sorpasso sul Monza

Uno dei giovani più promettenti di questa edizione di Serie B è sicuramente Panos Katseris, esterno greco classe 2001 in forza al Catanzaro. Il ventiduenne, grazie alle sue ottime prestazioni, ha già attirato su di sé le attenzioni di diversi club di Serie A, in particolare di Monza, Genoa, Napoli e Torino. Come riportato da Sky Sport, in queste ultime ore la formazione granata sta provando a superare la concorrenza dei brianzoli, che invece nei giorni scorsi sembravano in vantaggio.

I contatti tra biancorossi e calabresi stanno comunque proseguendo; complici le ottime prestazioni del ragazzo, la cifra per un possibile trasferimento si aggira al momento intorno ai due milioni e mezzo di euro, tre e mezzo comprendendo i bonus. Anche il Napoli nei giorni passati ha effettuato un sondaggio, senza però formulare una concreta proposta economica.