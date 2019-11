Il Torino perde subito Belotti. Gallo fuori al 12' per infortunio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutte notizie per il Torino di Walter Mazzarri, che al minuto 12 della sfida contro l’Inter deve rinunciare ad Andrea Belotti per infortunio. Il Gallo ha chiesto il cambio, dopo aver provato comunque a restare il campo per qualche minuto, dopo essere atterrato in modo scomposto sulla spalla da un contrasto aereo al 5’. Al suo posto dentro Simone Zaza.