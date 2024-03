In arrivo giorni caldi per il rinnovo di Lautaro con l'Inter: a che punto è la trattativa

Le idee iniziali dell'Inter erano ben diverse. Se ricordate, si parlava di fumata bianca in arrivo per il rinnovo di Lautaro Martinez già a fine 2023. Alla fine l'anno nuovo è stato scavallato, siamo arrivati a Pasqua ma ancora il prolungamento il Toro non lo ha firmato. Dinamiche per molti versi normali quando si parla di quello che potrebbe diventare il contratto più ricco dell'intera Serie A. Ma comunque da seguire con attenzione.

Le parti sono ferme all'incontro faccia a faccia di Madrid, il giorno prima la sconfitta contro l'Atletico in Champions. L'agente del Toro, Alejandro Camano, fece visita all'hotel dei nerazzurri per intrattenersi con Piero Ausilio e Dario Baccin. Un summit importante ma non risolutivo, nel quale le parti hanno ripreso il filo dei discorsi e avanzato nelle rispettive posizioni. "Lavoriamo per il futuro di Lautaro e dell’Inter insieme. Non c’è alcuna fretta, siamo tutti assolutamente tranquilli", ha spiegato il rappresentante dell'argentino nei giorni scorsi.

In attesa del nuovo incontro fra le parti si continua a respirare ottimismo, anzi serenità verso la firma.Questo perché l'Inter vuol blindare Lautaro e Lautaro vuol proseguire la sua avventura nerazzurra. Il problema è però di natura economica: la società parte da una base fissa di 8 milioni netti a cui aggiungere bonus anche più importanti rispetto al solito, andando così a premiare rendimento e obiettivi. Il giocatore invece parte da una base fissa di 10 milioni di euro netti.