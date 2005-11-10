Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, parla Chivu in vista dell'Udinese: "Dimarco a disposizione, Spence no"

Inter, parla Chivu in vista dell'Udinese: "Dimarco a disposizione, Spence no" TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
Oggi alle 14:30Serie A

L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese. Ecco le sue parole riportate da FcInter1908 a partire dalle condizioni dei giocatori in dubbio, ovvero Dimarco e Spence: "Dimarco? Oggi si è allenato ed è a disposizione del gruppo. Spence è nel processo di riatletizzazione e quindi non ci sarà domani, poi vedrete il resto dai convocati", ha spiegato.

L'allenatore ha parlato poi di Andy Diouf, che ha ben impressionato contro il Real Madrid: "Sto cercando di mettere tutti in condizione prima possibile. L'obiettivo è arrivare a 80 minuti di grande qualità, invece di 60. Vale per lui e anche per gli altri. Soprattutto per un quinto, più dura e meglio è. E' un giocatore che ha questa spensieratezza e questa personalità nel cercare uno contro uno. E questo destabilizza, è dura affrontarlo senza raddoppi. Ci dà soluzioni in più. Poi ci saranno momenti in cui serviranno altre cose. Ma Diouf si è messo a disposizione, possiamo rimproverargli nulla. Siamo felici della sua crescita".

Su Calhanoglu: "C'è una gestione diversa per Calhanoglu, è sempre uscito dopo un'ora? Lui ha fatto il Mondiale, è andato al Mondiale da infortunato. Le ultime partite con l'Inter le ha saltate, se non sbaglio l'ultima è stata la semifinale di Coppa Italia con il Como. Lui è andato al Mondiale con problemi fisici. Ha giocato due partite al Mondiale e poi ha avuto un mese di vacanza. Sappiamo quante critiche hanno avuto lui e la Turchia. Dobbiamo mettere tutti i giocatori in condizione, vale anche per lui".

Sull'utilizzo del VAR: "Il nuovo metro arbitrale? Sono contento del metodo. Meno Var c'è, più intensità nel gioco c'è. Ci sono più trame di gioco, queste regole delle riprese veloci sono molto importanti, danno ritmo alla partita, ci sono meno perdite di tempo. A me piace che non possono più rimanere per terra appena sfiorati, tutti sanno che poi devono rimanere fuori per un minuto e creano problemi alla squadra. Meno interventi ci sono e meglio è per tutti. Ma nessuno vuole togliere il Var. Ma mi piace l'atteggiamento e dare più gioco. E lasciare all'arbitro il pallino del gioco in mano, si devono prendere le responsabilità. Mi piacerebbe più dialogo ma capisco che c'è tanta pressione. Va bene così"

Sulla serenità della squadra: "La squadra è serena come sempre, il nostro obiettivo è sempre la crescita. E' presto per dare giudizi, è calcio di inizio stagione. Vedendo i risultati, qualche critica ci può stare ma noi non badiamo solo a quello. Non possiamo perdere consapevolezza e fiducia, abbiamo fatto bene anche contro il Napoli non solo contro il Real. Dal punto di vista mentale, abbiamo speso tanto contro il Napoli. E abbiamo giocato al Bernabeu dopo meno di 72 ore. Mi è piaciuto il coraggio e la personalità. Mi prendo le cose positive, è la strada che dobbiamo intraprendere".

Sulla pressione: "Se si mette troppa pressione sull'Inter in Europa? Ormai è storia vecchia, siamo abituati a conviverci. Non ci pensiamo troppo, per noi è importante quello che facciamo, l'autostima, il lavoro quotidiano. I giudizi ci sono sempre, non è un problema nostro. I giudizi sono sempre gratis, ognuno è libero di esprimere l'opinione, noi invece abbiamo una responsabilità. E la differenza è questa. Dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo facendo ora per avere anche una crescita in futuro".

Poi una riflessione tattica: "Per Bergomi l'Inter è ormai rimasta una delle poche a giocare a 3? Io non bado al modulo, io bado al modo. Ci sono tante squadre che partono con un 4-2-3-1 ma poi difendono in 6 o a 5 abbassando l'esterno. Dipende sempre da come interpreti le varie situazioni di gioco. Dipende dall'intensità nelle situazioni. Sono uscito da un bel po' da questo modo di pensare. Mi interessa l'organizzazione, non c'entra niente come si attacca o come si difende. Abbiamo una squadra evoluta, che sa fare tante cose. Non è il modulo ma il modo che conta".

Articoli correlati

Immagine news 1
Inter, Chivu promuove il nuovo metro arbitrale: "Meno VAR c’è, meglio è per il gioco"
Immagine news 2
Calhanoglu esce sempre dopo un'ora? Chivu: "Anche lui va messo in condizione"
Immagine news 3
Inter, Chivu su Diouf: "L'obiettivo è 80 minuti di grande qualità, non 60"

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
19:38 Serie A
Lecce, Coulibaly: "Contento per i due gol, dobbiamo continuare così"
Immagine news 2
19:30 Serie A
Monza, Birindelli: "Sconfitta dura da digerire, non meritiamo questi risultati"
Immagine news 3
19:29 Serie A
Lobotka sblocca la partita del "Maradona": Napoli avanti sul Bologna al 67'
Immagine news 4
19:23 Serie A
Torino, Abate: "Sono sempre più innamorato di questi ragazzi. Vlasic? Anno dei Mondiali particolare"
Immagine news 5
19:15 Serie A
Lecce, Ilic: "Siamo entrati forte per vincerla. I tifosi sono il dodicesimo uomo"
Immagine news 6
19:07 Serie A
Napoli, Rrahmani: "Dopo 3 sconfitte c'è un po' di timore, dobbiamo vincere col Bologna"
Immagine news 7
19:00 Serie A
Maleh spiega perché è rimasto a Lecce: "Non volevo partire in prestito, DiFra mi ha dato fiducia"
Immagine news 8
18:51 Serie A
Primo tempo dimenticabile tra Napoli e Bologna. Reti bianche, gol annullato a Theate
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Amorim, ancora una formazione iniziale sbagliata. I tifosi della Lazio aiutino Gattuso. Grazie Mou per averci “regalato” Paz e Mastantuono. La sfida scudetto tra Inter e Roma continua con due gare delicate
Primo piano
Immagine top news n.0 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 4ª giornata di campionato
Immagine top news n.1 Inter, parla Chivu in vista dell'Udinese: "Dimarco a disposizione, Spence no"
Immagine top news n.2 Roma, Gasperini: "Dybala se sta bene gioca. De Roon non è una bandierina"
Immagine top news n.3 Incidente Maldini, il legale rassicura: "Sta bene, nessuna lesione ed è già stato dimesso"
Immagine top news n.4 Spavento Daniel Maldini: dall'incidente stradale all'ospedale, ma è stato dimesso
Immagine top news n.5 Roma, i Friedkin vogliono fare un regalo a Gasperini: contatti avviati per Endrick
Immagine top news n.6 Lazio, Noslin: "Con Sarri idea di gioco più complicata. Europa? Presto per parlarne"
Immagine top news n.7 Diao ora è straripante, il Como riflette: in cantiere il rinnovo di contratto?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Issa Doumbia sarà uno dei volti nuovi dell'Italia pronta a ripartire con Mancini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Rinascere nella Lazio di Gattuso: il mercato ha già regalato una nuova vita a due top
Immagine news podcast n.2 In Sardegna sta nascendo uno dei progetti più interessanti del nostro calcio
Immagine news podcast n.3 Tre giovani che per il Milan possono (e devono) diventare dei top players
Immagine news podcast n.4 Augusto Seedorf Owusu: chi è la soluzione d'emergenza scelta da Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Napoli, Braglia: "Troppe lacune in questo inizio di campionato. E Allegri..."
Immagine news Serie A n.2 Cesc Fabregas sulle orme di Pep Guardiola? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Milan, manca ancora equilibrio tra difesa e centrocampo"
Serie A
Immagine box news Serie A Como, Fabregas: "Diao sta arrivando ad un livello superiore. Baturina anarchico e incredibile"
Immagine box news Serie A Lecce, Coulibaly: "Contento per i due gol, dobbiamo continuare così"
Immagine box news Serie A Monza, Birindelli: "Sconfitta dura da digerire, non meritiamo questi risultati"
Immagine box news Serie A Lobotka sblocca la partita del "Maradona": Napoli avanti sul Bologna al 67'
Immagine box news Serie A Torino, Abate: "Sono sempre più innamorato di questi ragazzi. Vlasic? Anno dei Mondiali particolare"
Immagine box news Serie A Lecce, Ilic: "Siamo entrati forte per vincerla. I tifosi sono il dodicesimo uomo"
Serie B
Immagine box news Serie B Avellino-Palermo 1-1, le pagelle: prima gioia per Cheddira, Fortin miracoloso
Immagine box news Serie B Serie B, 4ª giornata: Mantova e Palermo in vetta alla classifica. Samp ko
Immagine box news Serie B Serie B, 4ª giornata: Avellino-Palermo e Mantova-Sampdoria ancora 0-0 al 45'
Immagine box news Serie B Juve Stabia e i lavori allo stadio 'Menti': la nota di chiarimento della società gialloblù
Immagine box news Serie B Da Empoli-Arezzo ad Avellino-Palermo: le formazioni ufficiali della 4ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Padova, Cocchi: "Portare a casa i tre punti con l'Ascoli era fondamentale. Felice per l'assist"
Serie C
Immagine box news Serie C Giana Erminio, Gambirasio: "Bisogna pensare positivo il più possibile"
Immagine box news Serie C Lecco, Valente dopo il successo sulla Giana: "L'aspetto psicologico è pazzesco"
Immagine box news Serie C Serie C, 4ª giornata: Alcione e Ospitaletto in vantaggio al 45'
Immagine box news Serie C Pro Vercelli, Bonera: "Siamo numericamente pochi. Lavoriamo sul piano mentale"
Immagine box news Serie C Serie C, risultati della 4ª giornata: vince il Ravenna, Torres e Cittadella in rimonta. Ok Lecco e Treviso
Immagine box news Serie C In Serie C non trema solo la panchina del Catania. Samb, sotto osservazione Boscaglia
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Roma, giallorossi favoriti: quattro vittorie nelle ultime 5 trasferte
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Bologna
Immagine box news Pronostici Pronostico Sassuolo-Juventus, bianconeri favoriti ma il Mapei porta male: due ko nelle ultime tre
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Roma Femminile, Soggiu: "Per noi oggi era una finale. Ma adesso siamo pronte per quella vera"
Immagine box news Calcio femminile Sassuolo Femminile, che succede? Protagonista nella fase a gironi, comparsina in semifinale
Immagine box news Calcio femminile Roma in semifinale di Women's Cup. Piovani: "Fatto qualcosa di importa, ma non basta"
Immagine box news Calcio femminile Juve in finale di Women's Cup. Guerrero: "Le ragazze alzano ogni giorno verso l'alto l'asticella"
Immagine box news Calcio femminile La Roma travolge il Sassuolo e vola in finale di Women's Cup: affronterà la Juventus
Immagine box news Calcio femminile Missione compiuta: la Nazionale U20 femminile arriva da imbattuta agli ottavi di finale
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Lo scoop di El Grafico e quella maglia di troppo, così Caniggia perse la Juventus
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Diego Fuser: "Lazio, una Coppa Italia sollevata da capitano. Un sogno"
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso se lo merita, Inter e Roma duello vero
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 13 settembre 1989, la prima dell'Atalanta in Coppa UEFA. E sarà eliminazione
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, 4 nomi low-cost da schierare per la 4ª giornata
Newsticker
15:46 Daniel Maldini coinvolto in incidente a Milano: patente ritirata per guida in stato di ebbrezza
08/09 Figc, la Procura Coni respinge richiesta d’archiviazione per Malagò
07/09 Il trionfo di Kimi a Monza. La caduta delle ragazze del volley. Deludente pareggio tra Juve e Milan (1-1)
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
31/08 Basta con questo calcio mercato! Vincono Inter, Como e Lazio