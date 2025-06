In due oggi si svincolano, Mandragora il caso più urgente: la situazione contratti della Fiorentina

Bandiera a scacchi. Fine della corsa. Cala ufficialmente il sipario sulla stagione 2024/25 della Fiorentina - e non solo - e a sancire questo triplice fischio sono i contratti che da oggi in casa viola scadranno o che comunque vedranno accorciarsi di un anno rispetto alla scadenza pattuita in sede di trattative. Cominciamo da coloro la cui avventura a Firenze da oggi è ufficialmente finita. Oltre al mancato riscatto dei vari prestiti che potranno tornare nelle rispettive squadre - Adli, Bove, Cataldi, Colpani, Folorunsho, Zaniolo - la Fiorentina saluterà anche Edoardo Pierozzi e Eduard Dutu, reduci da due stagioni rispettivamente in prestito a Pescara e Foggia e che sono svincolati e liberi di firmare nel club che preferiranno.

Occhio alle scadenze

Ci sono poi diversi calciatori che entrano nel loro ultimo anno di contratto e dunque che necessitano particolare attenzione qualora la società non voglia perderli a parametro zero. L’urgenza più grossa - seppur nel suo contratto abbia una clausola di rinnovo automatico fino al 2027 legata al numero di presenze da titolare - riguarda Rolando Mandragora. Protagonista indiscusso della seconda parte di stagione, il centrocampista napoletano entra nel suo ultimo anno di contratto e tra sei mesi sarà libero di guardarsi attorno per cercare una nuova squadra. La sua è la situazione più delicata in casa Fiorentina, anche perché ci sono svariati club - il Betis e il Bologna gli ultimi in senso cronologico - che sono già pronti a fiutare l’affare. Altri contratti che scadranno tra un anno sono quelli di Ikoné, Terracciano e Bianco, oltre che di alcuni esuberi come Barak, Brekalo, Sabiri, Gentile, Toci e Nardi.

Questa la situazione contrattuale dei calciatori viola.

30 giugno 2025

Edoardo Pierozzi

Eduard Dutu

30 giugno 2026

Abdelhamid Sabiri

Alessandro Bianco

Antonin Barak

Davide Gentile

Edin Dzeko*

Eljon Toci

Jonathan Ikoné

Josip Brekalo

Mattia Viti*

Niccolò Nardi

Pietro Terracciano

Rolando Mandragora

30 giugno 2027

Christian Kouamé

Dimo Krastev

Dodo

Maat Daniel Caprini

Mbala Nzola

Niccolò Fortini

Pablo Marí

Riccardo Sottil

30 giugno 2028

Costantino Favasuli

David De Gea

Fabiano Parisi

Filippo Distefano

Gino Infantino

Lorenzo Amatucci

Luca Ranieri

Lucas Beltran

Oliver Christensen

Robin Gosens

30 giugno 2029

Albert Gudmundsson

Amir Richardson

Cher Ndour

Marin Pongracic

Matias Moreno

Moise Kean

Nicolas Valentini

Nicolò Fagioli

Pietro Comuzzo

Tommaso Martinelli

30 giugno 2030

Jacopo Fazzini

*Ancora non ufficialmente due giocatori della Fiorentina