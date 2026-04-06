Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 31^ giornata di campionato
Probabili formazioni e ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 31^ giornata di Serie A:
SASSUOLO-CAGLIARI 2-1 - Il tabellino
Marcatori: 30' Esposito (C), 50' Garcia (S), 78' Pinamonti (S)
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Romagna (13’ st Coulibaly), Idzes, Garcia; Koné (24’ st Lipani), Thorsvedt; Berardi, Volpato (13’ st Matic), Laurienté (24’ st Bakola); Pinamonti (37’ st Nzola). A disp.: Turati, Zacchi, Satalino, Muharemovic, Felipe, Doig, Iannoni, Fadera, Vranckx, Moro. All.: Grosso.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Ze Pedro (38’ st Kilicsoy), Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo (45’ st Zappa), Gaetano (30’ st Sulemana), Deiola, Obert; Folorunsho (30’ st Borrelli), Esposito (45’ st Mendy). A disp.: Albarracin, Raterink, Sherri, Ciocci, Mazzitelli, Liteta, Belotti. All.: Pisacane.
Le pagelle di Sassuolo-Cagliari 2-1
---------------------------
HELLAS VERONA-FIORENTINA 0-1 - Il tabellino
Marcatori: 82’ Fagioli (F)
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson (45’ st Mosquera), Edmundsson, Frese; Oyegoke (30’ st Bradaric), Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede (30’ st Suslov), Belghali; Bowie, Orban (22’ st Sarr). A disp.: Perilli, Toniolo, Slotsager, Valentini, Cham, Al-Musrati, Harroui, Niasse, Isaac, Lirola. All.: Sammarco.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo (45’ st Rugani), Pongracic, Ranieri, Gosens (31’ st Balbo); Fabbian (14’ st Piccoli), Fagioli (45’ st Brescianini), Ndour; Harrison, Kean (31’ st Fazzini), Gudmundsson. A disp.: Christensen, Lezzerini, Sadotti, Deli, Bonanno, Kouadio, Kospo, Braschi. All.: Vanoli.
Le pagelle di Hellas Verona-Fiorentina 0-1
---------------------------
LAZIO-PARMA 1-1 - Il tabellino
Marcatori: 15' Delprato (P), 77' Noslin (L)
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic (58’ Lazzari), Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Taylor LL, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen (58’ Cancellieri), Maldini (65’ Dia), Pedro (58’ Noslin). A disp.: Furlanetto, Giacomone, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Basic, Przyborek, Farcomeni. All.: Sarri.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschi (92’ Carboni), Nicolussi Caviglia (70’ Estevez), Keita (92’ Sorensen), Bernabè (80’ Ordonez), Valeri; Strefezza (80’ Oristanio), Pellegrino. A disp.: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Ondrejka, Jensen, Elphege, Mena. All.: Cuesta.
---------------------------
CREMONESE-BOLOGNA 1-2 - Il tabellino
Marcatori: 3' Joao Mario (B), 16' Rowe (B), 90'+1 Bonazzoli (C)
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Luperto, Bianchetti, Pezzella; Zerbin (85’ Floriani), Maleh, Grassi (46’ Bondo), Vandeputte (46’ Thorsby, 53’ Payero); Bonazzoli, Djuric (46’ Okereke). A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Baschirotto, Faye N., Ceccherini, Faye M., Folino. Allenatore: Giampaolo.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario (82’ Zortea), Vitik, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro (82’ Pobega); po'Bernardeschi (61’ Orsolini), Sohm (78’ Ferguson), Rowe (78’ Cambiaghi); Castro. A disposizione: Franceschelli, Pessina, Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Castaldo. Allenatore: Italiano.
Le pagelle di Cremonese-Bologna 1-2
---------------------------
PISA-TORINO 0-1 - Il tabellino
Marcatori: 80’ Adams (T)
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (41’ st Cuadrado), Caracciolo, Canestrelli; Leris (41’ st Touré), Aebischer, Hojholt (31’ st Akinsanmiro), Tramoni, Angori; Moreo (13’ st Stojilkovic), Meister (13’ st Loyola). A disp.: Scuffet, Nicolas, Albiol, Bozhinov, Coppola, Bettazzi, Piccinini, Stengs. All.: Hiljemark.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen (38’ st Lazaro), Prati (17’ st Casadei), Gineitis (38’ st Tameze), Obrador; Vlasic; Simeone (27’ st Anjorin), Kulenovic (17’ st Adams). A disp.: Israel, Siviero, Maripan, Marianucci, Biraghi, Nkounkou, Ilkhan, Ilic, Njie. All.: D’Aversa.
---------------------------
INTER-ROMA 5-2 - Il tabellino
Marcatori: 1’, 52’ Lautaro Martinez (I), 40’ Mancini (R), 45' +2 Calhanoglu (I), 55’ Thuram (I), 63’ Barella (I), 70’ Pellegrini (R)
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (13’ st Darmian); Dumfries, Barella, Calhanoglu (22’ st Sucic), Zielinski (31’ st Mkhitaryan), Dimarco; Lautaro Martinez (13’ st Bonny), Thuram (21’ st Esposito). A disp.: J.Martinez, Di Gennaro, de Vrij, Frattesi, Luis Henrique, Diouf, Cocchi. All.: Chivu.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (1’ st Ghilardi), Ndicka, Hermoso (36’ st Ziolkowski); Celik, Cristante, Pisilli, Rensch (13’ st Tsimikas); Soulé (19’ st El Shaarawy), Pellegrini; Malen. A disp.: Gollini, De Marzi, Angelino, El Aynaoui, Venturino, Zaragoza, Robinio Vaz. All.: Gasperini.
Le pagelle di Inter-Roma 5-2
---------------------------
UDINESE-COMO - Lunedì 6 aprile, ore 12.30
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Bayo. Allenatore: Runjaic.
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.
---------------------------
LECCE-ATALANTA - Lunedì 6 aprile, ore 15.00
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani, Ngom; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.
---------------------------
JUVENTUS-GENOA - Lunedì 6 aprile, ore 18.00
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga. Allenatore: Spalletti.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Baldanzi, Sabelli; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
---------------------------
NAPOLI-MILAN - Lunedì 6 aprile, ore 20.45
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.