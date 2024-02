Inter a più nove sul secondo posto: in Europa solo il PSG ha un vantaggio superiore

Più nove, con una gara in meno rispetto alla Juventus. L'Inter vola sempre più sola in vetta alla classifica del campionato di Serie A. Il vantaggio dei nerazzurri di Simone Inzaghi sul secondo posto potrebbe scendere questa sera a otto punti, in caso di vittoria del Milan sul Monza e conseguente sorpasso rossonero ai danni di Allegri, ma resterebbe di quelli che fanno ben sperare la tifoseria interista in vista dello scudetto.

Solo il PSG meglio in Europa. Nei campionati Big 5, il margine dell'Inter sulle inseguitrici (ma forse non è più il caso di definirle tali) è inferiore soltanto a quello del Paris Saint-Germain. La squadra di Luis Enrique ha ben 14 punti di vantaggio sul Nizza secondo: il PSG, però, fa da anni un altro campionato rispetto al resto delle squadre francesi e quindi il dato non sorprende. Molto più corte tutte le altre classifiche europee: il Liverpool ha due punti sulla concorrenza (e potrebbero scendere a uno, il City ha una gara in meno); il Real Madrid cinque sul Girona. In Germania, l'anomalia Bayer Leverkusen non è sicuro da un eventuale ritorno del Bayern Monaco, grande classico della Bundesliga: le aspirine hanno infatti otto punti di vantaggio sui bavaresi, che hanno una gara in meno rispetto alla formazione guidata da Xabi Alonso.

La classifica della Serie A

Inter 63 punti*

Juventus 54

Milan 52*

* una gara in meno

La classifica della Premier League

Liverpool 57 punti

Arsenal 55

Manchester City 53*

La classifica de LaLiga

Real Madrid 61 punti

Girona 56

Barcellona 54

La classifica della Bundesliga

Bayer Leverkusen 58

Bayern Monaco 50*

Stoccarda 46

La classifica della Ligue 1

Paris Saint-Germain 53

Nizza 39

Lille/Monaco 38