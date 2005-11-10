Inter, andare sotto di due gol è una tendenza: Lautaro show evita guai, ma il primo tempo è da cancellare

Roma-Inter finisce 2-2: alla doppietta di Koné risponde la doppietta di Lautaro Martinez. Ma l'Inter ha un problema di approccio.

Questa volta non c’è stata una pazza rimonta dei pazzi nerazzurri. Il verdetto dell’Olimpico tra Roma e Inter dice 2-2. Due volte Koné, due volte Lautaro. Una battaglia ad armi pari, finita con un punto ciascuno. Un pareggio arrivato dopo un duello che ha sicuramente infiammato i cuori degli appassionati di calcio, non soltanto quelli giallorossi e nerazzurri. Uno spettacolo tra due squadre protagoniste ai vertici della classifica, che regala un testa a testa curioso e particolare. Almeno fino alla fine della sosta. Poi, chissà.

Il solito approccio

Lautaro show ha rimesso in piedi la partita, ma questa volta i due gol di svantaggio hanno seriamente spaventato la squadra di Cristian Chivu. L’approccio è il fattore sul quale il tecnico nerazzurro dovrà lavorare con chi rimarrà ad Appiano Gentile durante questa lunga pausa per le nazionali. Napoli, Udinese e adesso anche Roma. Tre partite, lo stesso avvio thriller che, visto il copione delle precedenti, avrà forse fatto sperare i tifosi dell’Inter. Ieri, però, la reazione al doppio svantaggio non è stata immediata. Un primo tempo poco brillante e molto pasticcione da parte degli uomini di Chivu, messi in grande difficoltà dall’intensità offensiva della Roma. La concentrazione nei minuti iniziali deve essere necessariamente ritrovata. Non sempre, infatti, sarà possibile recuperare partite compromesse così presto.

Lautaro azzanna

Il capitano nerazzurro ha ripreso la sfida per i capelli. Due gol, due zampate da leader, due momenti in cui Lautaro ha ricordato a tutti perché sia il punto di riferimento dell’attacco dell’Inter.

L’argentino ha riacceso una partita che sembrava ormai indirizzata, trascinando i suoi fuori da una situazione complicatissima. Stavolta, però, la rimonta si è fermata al pari. Un punto che racconta una partita combattuta fino all’ultimo e che lascia entrambe le squadre con qualche certezza, ma anche con qualcosa da sistemare.

La sosta arriva così nel momento giusto. Chivu avrà tempo per lavorare sull’approccio e sulla gestione dei primi minuti. Perché l’Inter ha dimostrato di saper reagire. Adesso deve imparare a non complicarsi la vita da sola.