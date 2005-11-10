Inter, Chivu specialista delle rimonte: è la sesta volta che evita il ko da due gol sotto

Il 2-2 dell'Olimpico contro la Roma conferma una tendenza impressionante dell'Inter di Chivu: evitato il sesto ko da due gol di svantaggio

Quella contro la Roma è stata l'ennesima rimonta dell'Inter targata Cristian Chivu, sottolinea La Gazzetta dello Sport. I nerazzurri, sotto 2-0 all'Olimpico, sono riusciti a reagire nella ripresa conquistando il pareggio. Si tratta della sesta volta da quando Chivu è diventato allenatore dell'Inter in cui la squadra riesce a non perdere una partita di Serie A dopo essersi trovata in svantaggio di almeno due gol. Un dato ancora più significativo se confrontato con il passato: nelle dieci stagioni precedenti, l'Inter era riuscita complessivamente soltanto sei volte a evitare la sconfitta partendo da una situazione analoga.

Tre rimonte già in questa Serie A

Il dato è particolarmente evidente anche guardando soltanto al campionato in corso. Per la terza volta in questa Serie A, infatti, l'Inter si è ritrovata sotto 0-2 riuscendo comunque a uscire dal campo con un risultato positivo. Contro Napoli e Udinese erano arrivate due vittorie in rimonta, mentre all'Olimpico contro la Roma i nerazzurri hanno completato il recupero fino al 2-2. Una capacità di reazione ormai diventata uno dei tratti più riconoscibili della squadra di Chivu, anche se resta da correggere la tendenza a complicare le partite già nei minuti iniziali.