Inter, Asllani: "Calhanoglu mi sta aiutando moltissimo, voglio continuare qui e migliorare"

Il centrocampista dell'Inter Kristjan Asllani ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sfida contro la Fiorentina vinta per 0-1.

Perché sei disposto a stare dietro a Calhanoglu, come detto da Inzaghi?

"So che ho davanti un giocatore fortissimo come Calha, mi ha parlato durante tutta la settimana e lo ringrazio tantissimo. Voglio continuare a crescere con questa squadra e con questi grandi campioni".

Tante palle messe sul primo palo.

"Era provata, ma c'era Parisi che stava marcando Lautaro e pensavamo che potesse andare in difficoltà. Una volta è andata bene e sono contento così".

Cosa ti dice Inzaghi quotidianamente?

"Il mister mi lascia sempre tranquillo, anche oggi. Sono contento che in settimana mi ha lasciato con la testa libera e spero di aver mostrato in campo le mie qualità".

Gara non facile, ma giocata al meglio.

"La Fiorentina gioca a uomo, con il trequartista che giocava tra me e De Vrij. Felici di aver portato a casa il risultato".

La tua scelta non è così usuale per un giovane.

"Da due anni che son qua, con campioni che mi aiutano tanto come Hakan. Voglio continuare così e proverò a ritagliarmi il mio spazio".