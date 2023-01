Inter, Asllani: "Difficile la prima in Coppa Italia. Come lo scorso anno: io ero dall'altra parte..."

vedi letture

A margine del successo in rimonta contro il Parma, Kristjan Asllani ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Inter TV: "Missione compiuta: siamo contenti di aver passato il turno. Sapevamo quanto fosse difficile la prima partita in Coppa, come lo scorso anno, quando io ero dall'altra parte. Siamo stati bravi a ribaltarla".

Nel secondo tempo siete riusciti a sciogliervi rispetto alla prima frazione.

"Il primo tempo è stato sottotono, ma nella ripresa siamo stati bravi a tenere il pallino. Fortunatamente siamo riusciti a insistere e a riprenderla nel finale".

Ha giocato con personalità in mezzo.

"Ho trovato poco spazio all'inizio, ma è normale perché all'inizio le squadre sono molto chiuse. Nella ripresa si sono abbassati molto, e io ho avuto maggiore libertà di movimento".

Ha fatto notare che i due gol sono partiti da sue azioni?

"Sono contento, ho dato una mano ai compagni e cerco sempre di dare il massimo".