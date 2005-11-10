TMW Inter, l'ex Ausilio e Baccin insieme al Gran Galà del Calcio dopo l'avvicendamento di ruoli

Lo storico direttore sportivo dell'Inter oggi ha annunciato la risoluzione del suo contratto dopo ben 28 anni. Lo sostituirà Dario Baccin.

Ci sono anche Piero Ausilio e Dario Baccin al "Gran Galà del Calcio" di Milano. L'ormai ex direttore sportivo dei nerazzurri si è presentato alla cerimonia subito dopo la risoluzione del suo contratto ed è arrivato - non è certo una casualità - proprio col suo successore Dario Baccini, nuovo Chief Sport Officer della Beneamata. I due non hanno comprensibilmente rilasciato dichiarazioni.

Il comunicato dell'Inter sulla risoluzione di Ausilio

"FC Internazionale Milano e Piero Ausilio comunicano di aver deciso di comune accordo di separare le loro strade da oggi. Ausilio ha lavorato nei quadri del club per circa 28 anni, con responsabilità sempre crescenti. Per molte stagioni Piero ha ricoperto il ruolo di Segretario, di responsabile organizzativo e poi di direttore del settore giovanile. Nel dicembre 2010 si accosta alla Prima Squadra, diventando nel febbraio 2014 Direttore Sportivo e Responsabile Area Tecnica. Con questo importante incarico ha contribuito alla conquista di ben nove trofei, 3 Scudetti, 3 Coppa Italia e 3 Supercoppa di Serie A. Al suo prezioso lavoro va inoltre ascritta la partecipazione a tre finali europee, due di UEFA Champions League e una di UEFA Europa League".

In calce l'immagine di Ausilio e Baccin realizzata da TMW.