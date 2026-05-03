Inter, Bastoni esalta Barella: "Voglio avere la sua stessa energia, non si ferma mai"

Nel corso della sua intervista concessa al Matchday prorgamme ufficiale del club, il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni si è soffermato sui compagni di squadra. Il centrale nerazzurro ha posto l'accento su quale caratteristica vorrebbe rubare ad un suo collega di spogliatoio: "Vorrei avere la stessa energia di Barella: è incredibile - ha detto senza esitazioni - non si ferma mai, riesce a correre di continuo senza prendersi un attimo di respiro.

Il Mister è stata una bellissima scoperta - ha proseguito l'ex Atalanta - forse il mio ruolo è un pochino diverso da quello in cui giocava lui, ma sono sicuro che l'avrebbe interpretato al meglio. Per questo sto sempre molto attento a ogni cosa che mi dice, anche dal punto di vista umano: è come se fosse uno di noi".

Infine il numero 95 nerazzurro ha descritto cosa prova quando scende in campo con la maglia dell'Inter: "Prima di giocare sento ancora l'adrenalina e un po' di quell'ansia positiva - ha concluso Alessandro Bastoni - di chi vuole fare bene: finché c'è la passione ci sarà sempre. Poi quando inizia la partita subentrano equilibrio e concentrazione, mentre alla fine rimane solo l'orgoglio di vedere tantissima gente esultare in caso di vittoria".