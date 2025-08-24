Addio Fiorentina e nuova avventura al Bologna. Annunciato il trasferimento di Pisani
Come già anticipato nei giorni scorsi, addio alla Fiorentina e nuova avventura nella squadra Primavera del Bologna per il centrocampista Diego Pisani, classe 2007 che andrà nella vicina Emilia per proseguire il suo percorso giovanile di formazione al salto nel professionismo.
La cessione di Diego Pisani al Bologna è ora ufficiale, l'ha annunciata la parte venditrice, la Fiorentina: "ACF Fiorentina comunica il trasferimento del calciatore classe 2007 Diego Pisani al Bologna Primavera, mantenendo il 50% sulla futura rivendita a favore del Club gigliato".
Nelle scorse ore, anticipando di fatto l'addio, lo stesso Pisani ha voluto salutare la Fiorentina postando sui suoi profili social una foto di se stesso giovanissimo con la maglia viola indosso. E la didascalia che recita: "Dopo 8 anni, è arrivato il momento di salutare".