Continuano i contatti fra l'Inter e Mohamed Sinouh, agente di Tahith Chong, laterale olandese in scadenza di contratto con il Manchester United. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it la proposta contrattuale per il classe 1999 da 1,5 milioni di euro netti a stagione a salire per cinque anni sembra aver trovato l'approvazione della controparte, mentre c'è ancora distanza sul fronte delle commissioni con l'agente che da 7 a 4,5-5 milioni come richieste, mentre Marotta non vorrebbe andare oltre 1,5/1,8 milioni.