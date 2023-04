Inter, così non va: la mancata qualificazione alla Champions brucerebbe 60 milioni

L'ennesimo scivolone (l'undicesimo) in campionato complica ulteriormente la missione Champions dell'Inter. Arrivare tra le prime quattro è di vitale importanza per le casse malate del club nerazzurro: un eventuale fallimento di questo obiettivo - scrive oggi La Gazzetta dello Sport - manderebbe in fumo una sessantina di milioni di euro. Uno scenario quasi apocalittico, per una società che sotto il profilo finanziario naviga già in acque piuttosto agitate.