Inter, Darmian: "Bravi a sbloccare una gara complicata. Siamo sulla strada giusta"

Le parole di Matteo Darmian, difensore dell'Inter, ai microfoni di DAZN dopo il successo contro l'Atalanta. "Ogni tanto proviamo quelle giocate in allenamento, ho visto che c'era lo spazio poi Calha ha messo una grande palla e ho cercato di fare il massimo per arrivare prima sul pallone. Siamo stati bravi a sbloccare una partita complicata. Giocare in un club importante come l'Inter è sempre un piacere, è normale ci sia tanta concorrenza ma ci sono tante partite e vogliamo andare avanti in tutte le competizioni. Ci sarà spazio per tutti e mi metto a disposizione della squadra, mi fa piacere avere la fiducia di compagni e società".

Chi è l'antagonista dell'Inter?

"Non lo so, sono tutte squadre forti e attrezzate. Dobbiamo pensare a noi stessi, siamo sulla strada giusta. Siamo partiti bene, magari abbiamo lasciato qualche punto con il Sassuolo e con il Bologna dove potevamo gestire meglio. Guardiamo solo a noi, poi sarà il campo a dare il verdetto finale".

Pensate già alla sfida con la Juventus?

"E' una grande sfida, adesso ci concentriamo al Salisburgo per noi importantissima per il passaggio del turno in Champions. Dopo penseremo al Frosinone".