Occhio alle scadenze, i giocatori che entrano nell'ultimo anno di contratto

Occhio alle scadenze, i giocatori che entrano nell'ultimo anno di contrattoFocus TMW
Gaetano Mocciaro
Occhio al 2027. Entrano nell'ultimo anno di contratto molti giocatori di livello assoluto. E se per buona parte di essi il rinnovo è quasi scontato, attenzione alle possibili opportunità che possono portare al trasferimento già in questa finestra di mercato. Di seguito una selezione dei migliori nomi il cui accordo scade o il 30 giugno o il 31 dicembre 2027.
PORTIERI
Alisson (1992, Liverpool)
Alphonse Areola (1993, West Ham)
Sanhtiago Beltran (2004, River Plate)
Thibaut Courtois (1992, Real Madrid)
Bernd Leno (1992, Fulham)
Alex Meret (1997, Napoli)
Manuel Neuer (1986, Bayern Monaco)
Nick Pope (1992, Newcastle)
Alex Remiro (1995, Real Sociedad)
Agustin Rossi (1995, Flamengo)
DIFENSORI
Ridle Baku (1998, Lipsia)
Ramy Bensebaini (1995, Borussia Dortmund)
Calvin Bassey (1999, Fulham)
Timothy Castagne (1995, Fulham)
Ben Chilwell (1996, Strasburgo)
Federico Dimarco (1997, Inter)
Dodo (1998, Fiorentina)
Emerson (1994, Marsiglia)
Wout Faes (1998, Leicester)
Joe Gomez (1997, Liverpool)
Mario Hermoso (1995, Roma)
Ardian Ismajli (1996, Torino)
Kalidou Koulibaly (1991, Al Hilal)
Marcos Llorente (1995, Atlético Madrid)
Joakim Maehle (1997, Wolfsburg)
Harru Maguire (1993, Manchester United)
Lisandro Martinez (1998, Manchester United)
Tyrick Mitchell (1999, Crystal Palace)
Mert Muldur (1999, Fenerbahçe)
Luca Pellegrini (1999, Lazio)
Leopold Querfeld (2002, Union Berlino)
David Raum (1998, Lipsia)
Chris Richards (2000, Crystal Palace)
Amir Rrahmani (1994, Napoli)
Antonio Rudiger (1993, Real Madrid)
Luke Shaw (1995, Manchester United)
Ryan Sessegnon (2000, Fulham)
Oumar Solet (2000, Udinese)
Fikayo Tomori (1997, Milan)
Virgil van Dijk (1991, Liverpool)
CENTROCAMPISTI
Carlos Alcaraz (2002, Everton)
Frank Anguissa (1995, Napoli)
Yasin Ayari (2003, Brighton)
Adrian Bernabé (2001, Parma)
Emiliano Buendia (1996, Aston Villa)
Hakan Calhanoglu (1994, Inter)
Danilo Cataldi (1994, Lazio)
Kevin De Bruyne (1991, Napoli)
Bruno Fernandes (1994, Manchester United)
Ilia Gruev (2000, Leeds)
Emirhan Ilhan (2004, Torino)
Daichi Kamada (1996, Crystal Palace)
Mateo Kovacic (1994, Manchester City)
Jefferson Lerma (1994, Crystal Palace)
Stanislav Lobotka (1994, Napoli)
Ruben Loftus-Cheek (1996, Milan)
Maxime Lopez (1997, Paris FC)
Nikola Moro (1998, Bologna)
Nahitan Nández (1995, Al-Qadsiyah)
Otavio (1995, Al-Qadsiyah)
Lorenzo Pellegrini (1996, Roma)
Matteo Pessina (1997, Monza)
Thiago Pitarch (2007, Real Madrid)
Marcel Sabitzer (1994, Borussia Dortmund)
Tomas Soucek (1995, West Ham)
Mattias Svanberg (1999, Wolfsburg)
Kristian Thorstvedt (1999, Sassuolo)
Nikola Vlasic (1997, Torino)
Joe Willock (1999, Newcastle)
ATTACCANTI
Leon Bailey (1997, Aston Villa)
Musa Barrow (1998, Al Khaleej)
Steven Bergwijn (1997, Al Ittihad)
Federico Bernardeschi (1994, Bologna)
Matteo Cancellieri (2002, Lazio)
Cristiano Ronaldo (1985, Al Nassr)
Moussa Dembélé (1996, Al Ettifaq)
Brahim Diaz (1999, Real Madrid)
Paulo Dybala (1993, Roma)
Everton (1996, Flamengo)
Joao Felix (1999, Al Nassr)
Roberto Firmino (1991, Al Sadd)
Luka Jovic (1997, AEK Atene)
Harry Kane (1993, Bayern Monaco)
John Kennedy (2002, Fluminense)
Romelu Lukaku (1993, Fenerbahçe)
Sadio Mane (1992, Al Nassr)
Jean-Philippe Mateta (1997, Crystal Palace)
Borja Mayoral (1997, Getafe)
Ethan Mbappé (2006, Lille)
Takumi Minamino (1995, Monaco)
Kaoru Mitoma (1997, Brighton)
Petar Musa (1998, Dallas)
Lukas Nmecha (1998, Leeds)
Pedro (1997, Flamengo)
Christian Pulisic (1998, Milan)
Milot Rashica (1996, Besiktas)
Richarlison (1997, Tottenham)
André Silva (1995, Porto)
Son Heung-Min (1992, LAFC)