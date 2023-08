Inter, dopo gli acquisti si tornerà a pensare alle uscite: anche Sensi verso la cessione

Sommer, Samardzic, possibilmente Balogun e poi chissà. Dopo le cessioni di Onana e Brozovic la testa dell'Inter finora è stata rivolta agli acquisti, ma a meno di un mese dalla fine del mercato la squadra nerazzurra deve tornare a pensare anche alle uscite. Come sottolinea il Corriere dello Sport odierno, fra giovani in cerca di minuti ed esuberi, a salutare la Pinetina saranno molto probabilmente almeno in quattro.

Quattro giocatori in uscita

Per Agoumè, Salcedo e Stankovic le formule saranno differenti (i primi due anche a titolo definitivo, il serbo in prestito), mentre grazie a Lazaro si cercherà di raccogliere un piccolo bottino da reinvestire. Senza dimenticare Sensi, un altro giocatore che in nerazzurro non avrà spazio.