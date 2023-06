Inter, Frattesi o Barella: assalto al centrocampista del Sassuolo solo in caso di maxi cessione

vedi letture

L'Inter ha le idee chiare su quale sarà il centrocampo del futuro. La società nerazzurra, come ribadito dal Corriere dello Sport in edicola oggi, non vuole cedere Nicolò Barella: per convincere la dirigenza servirà un'offerta monstre per far partire l'ex Cagliari, considerato un pilastro del 3-5-2 di Simone Inzaghi. In caso d'addio è stato già scelto l'erede, ovvero Davide Frattesi: l'assalto al calciatore del Sassuolo arriverà soltanto se ci sarà un addio doloroso. Parte del ricavato, infatti, verrebbe investito sul classe '99.