Inter, Inzaghi: "Arnautovic è come se avesse fatto due gol, deve continuare così"

vedi letture

Successo con un gol per tempo per l'Inter, che a San Siro supera 2-0 il Lecce e si riporta a +4 sulla Juventus. Il tecnico dei nerazzurri, Simone Inzaghi, si è così espresso ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta contro i pugliesi: "Venivamo da un risultato che non ci ha reso felici perché in Coppa Italia avremmo meritato la qualificazione dopo un'ottima gara. Eravamo molto delusi, ma siamo scesi in campo con la giusta cattiveria e concentrazione: abbiamo avuto 48 ore per preparare una partita non semplice, non vedevamo l'ora di sbloccarla. Nella ripresa il Lecce ha fatto bene nei primi 15-20 minuti, mentre dopo il 2-0 abbiamo controllato la gara".

Altra partita senza subire gol: c'è grande compattezza in difesa

"I ragazzi sono stati lucidi. Avevo chiesto loro di non essere frenetici: abbiamo affrontato un avversario di valore e molto ben allenato, dovevamo stare attenti e la mia squadra ha fatto un'ottima partita. La vittoria è meritata".

I cambi sono stati fatti soltanto nel finale: perché?

"Ero contento della squadra e, allo stesso tempo, stasera avevo scelte limitate. Sanchez lo abbiamo recuperato ieri, De Vrij oggi: Pavard è venuto in panchina e aveva giocato mezz'ora contro il Bologna in Coppa Italia. Avevo le mezzali e il play che potevano entrare subito: mancavano Dimarco, Cuadrado, Lautaro Martinez e Dumfries. Stasera eravamo in grandissima emergenza, ma da questa emergenza stiamo tirando fuori risorse. Pavard non faceva il quinto da tantissimo tempo e ha quasi fatto gol. I ragazzi stanno andando oltre i problemi, sono molto soddisfatto di questo".

Hai in mente altre cose, a parte un laterale, nel mercato?

"Con la società stiamo già parlando. La dirigenza è già al lavoro, abbiamo tantissime partite. Pavard è rientrato da tre giorni da un lussazione della rotula, in questo momento stiamo facendo bene ma Cuadrado sarà assente fino ad inizio aprile: la sua assenza è pesante".

Un voto all'assist di Arnautovic?

"Stasera è come se avesse fatto due gol. E' stato bravissimo dal primo all'ultimo minuto, ha lavorato in entrambe le fasi: l'unico dispiacere è che non abbia trovato il gol. Sulla prima chance è stato bravissimo Falcone, ma Arnautovic deve continuare a lavorare come sta facendo: le soddisfazioni personali vanno messe in secondo piano. Si è inserito benissimo all'interno della squadra, deve continuare a lavorare così".

Ha pensato a un regalo per la squadra?

"Due giorni di riposo consecutivi: i giocatori non li avevano dal 13 luglio".