Inter, Inzaghi: "Bel segnale vincere a Bergamo, fino al 2-0 eravamo in pieno controllo"

vedi letture

Le parole di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ai microfoni di DAZN dopo il successo di Bergamo contro l'Atalanta. "Sapevamo che era una partita difficile, i ragazzi sono stati bravissimi e abbiamo tenuto benissimo il campo. L'Atalanta nei primi venti minuti ci ha messo pressione, fino al 2-0 eravamo in pieno controllo e sappiamo che l'Atalanta è una grande squadra che non aveva preso gol e perso in casa. Abbiamo creato tantissimo contro una squadra che non aveva preso gol. Basta vedere il primo gol, Darmian era appena entrato".

Pavard meno grave del previsto?

"Dobbiamo aspettare, è l'unica nota negativa della serata. La rotula è un po' uscita e poi è rientrata, parere mio per un po' di tempo forse lo perderemo".

Ha azzeccato la coppia di cambi migliori, il dubbio riguardo il mancato ingresso di Bisseck?.

"Con il cambio di Pavard nel primo avevo perso uno slot, Sanchez lo volevo mettere prima perché era un giocatore che sarebbe entrato benissimo come è stato. Avevo visto Dumfries un po' stanco, volevo inserire Bisseck per darci fisicità ma nello stesso momento ho visto Calhanoglu e ho inserito Asllani".

Ingenuità di Dimarco o fallo di Lookman?

"Sembrava fallo, non è semplicissimo in quei momenti. Purtroppo è stato un gol pesante in quel momento, speravamo che fischiasse ma ha adottato per tutta la partita le stesse misure e ha arbitrato molto bene".

Si aspettava un Inter così velocemente a giocare in questo modo?

"Era quello che avevamo chiesto ai ragazzi, a Bergamo le partite sono tutte così e dovevamo giocare bene. E' il manto erboso più bello che abbiamo trovato, i ragazzi sono stati bravi".

Mette in una teca questo Lautaro?

"Deve continuare, gli attaccanti stanno facendo un grandissimo lavoro. Inizialmente Lautaro e Thuram hanno fatto benissimo, anche Sanchez quando è entrato e adesso rientra Arnautovic".

Mettete pressione alla concorrenti per lo Scudetto?

"Sono undici partite, non siamo ancora ad un terzo del campionato. E' un bel segnale vincere qui a Bergamo, è un campo difficile per tutti. Sarà una settimana difficile per noi visto che ci sarà anche la Champions".

Potete ipotecare la qualificazione in Champions?

"Ci crediamo, però il Salisburgo ci ha creato grossi problemi e dobbiamo prepararci nel migliore dei modi".

C'è un reparto che ti dà pensieri?

"Chiaramente in questo mese e mezzo abbiamo avuto qualche problema davanti ma sono riusciti in tre a dividersi il compito in tante partite ravvicinate, sappiamo che giocando così tanto c'è il rischio di qualche infortunio".