Inter, Inzaghi: "La gara più calda mai affrontata? Beh, qualche finale l'ho fatta..."

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi analizza così la sfida vinta oggi contro la Roma? "La partita più calda che ho affrontato? Beh, insomma: qualche finale l'ho fatta per fortuna... C'era un'atmosfera particolare, ma come spesso capita: i nostri tifosi sono fantastici e ci aiutano tantissimo, con così tante partite non si ha tanto tempo di pensare alla prossima. Noi dobbiamo andare avanti nel nostro percorso, che ogni 3-4 giorni ci vede giudicati, come sapete bene".

Sulla Juventus: "Io dico che le griglie sono difficilissime, le lascio fare a voi che le fate meglio. Io ai ragazzi chiedo, visti i tanti obiettivi, di fare come i primi due anni tantissime gare. Sappiamo cosa rappresenta il campionato, ma abbiamo responsabilità in Champions e nelle varie coppe che andremo a disputare. Noi promettiamo sempre il massimo impegno".

Qui la conferenza stampa integrale.