Live TMW Inter, Inzaghi: "Prestazione negativa, la Fiorentina ha vinto con merito. Non eravamo noi"

22:50 - Tra poco Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parla in conferenza stampa dopo la sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina.

23:09 - Inizia la conferenza stampa.

Cosa vuol dire rigiocare con la Fiorentina tra pochi giorni?

"La prestazione è stata negativa, la Fiorentina ha vinto con merito. Lunedì abbiamo l'occasione di rifarci nel nostro stadio. La sconfitta è meritata e ci deve far riflettere: domani analizzeremo, non siamo stati noi. C'erano avvisaglie nel primo tempo, il secondo è stato anche peggio".

Come si è spiegato il crollo difensivo?

"Nelle ultime sette trasferte avevamo preso un gol, stasera tre in 73 minuti. Non c'è nulla da salvare, ma sono convinto che il gruppo non si fermerà alla sconfitta e reagirà".

Perché non siete stati voi stessi?

"E' stata una prestazione negativa... Non abbiam trovato l'episodio che poteva darci qualcosa in più. La Fiorentina ha fatto un'ottima gara e corso dall'inizio alla fine: ci siamo preparati con cura in due giorni e mezzo. Solitamente si fa gol da piazzato, stasera l'abbiamo subito. La sconfitta fa male ma, se presa nel modo giusto, ci potrà servire. Non è il momento di fare tabelle o cercare colpevoli".

Calhanoglu sembra ancora stia faticando. Perché?

"Sta lavorando, come altri giocatori al rientro. Per noi è un giocatore importantissimo, sta lavorando intensamente e senz'altro ci aiuterà come gli altri che stanno rientrando e saranno utili per noi".

23:13 - Termina la conferenza stampa.