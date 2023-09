Inter, Inzaghi: "Siamo all'inizio, ora viene il difficile. Thuram? C'eravamo dall'inverno scorso"

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il clamoroso successo per 5-1 nel derby contro il Milan.

Il messaggio arrivato da questo derby è che siete la squadra più forte d'Italia?

"Assolutamente no. Abbiamo fatto un buonissimo inizio e un grandissimo derby, rimanendo sempre concentrati e facendo i gol nei momenti giusti. Bene i subentrati, nel momento in cui abbiamo preso gol. E' l'inizio, adesso viene il difficile e dobbiamo prepararci a questo".

Mkhitarian ha sentito gli elogi a Frattesi?

"Mkhitaryan lo conosciamo tutti. Io leggo tutto, ma guardo solo i miei ragazzi. Ero preoccupato per questa partita, i sudamericani sono rientrati a 24 dalla sfida. Sapevo che sanno giocare questa partita e me l'hanno dimostrato ancora una volta".

Sei il re dei derby?

"Mi fa molto piacere, per la nostra gente e la nostra società. L'anno scorso 4 derby vinti ci hanno portato un trofeo e a giocare una finale importantissima. Questo ci dà il primo posto, ma il campionato è ancora lunghissimo".

I cambi hanno rimesso l'Inter davanti al Milan: quanto è importante questa profondità di rosa?

"E' importantissima, da ora in poi giocheremo ogni tre giorni. In quel momento avevamo bisogno, anche se non c'erano avvisaglie prima del gol di Leao. Al momento giusto, i subentrati ci hanno dato un grandissimo aiuto".

Ti aspettavi un Thuram così?

"Assolutamente. Marotta e Ausilio già l'inverno scorso lo volevano acquistare, Deschamps me ne ha parlato molto bene. Un bravissimo ragazzo e un grandissimo acquisto".

Cosa c'è di diverso rispetto a un anno fa?

"Abbiamo cambiato 12 giocatori, non è poco. La stagione dello scorso anno ci ha dato grande consapevolezza. Il difficile viene ora e dovremo farci trovare pronti".